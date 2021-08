Gli indici Dow Jones e S&P 500 stabiliscono il record dopo i forti guadagni della Disney Reuters

Pfizer Società (New York Stock Exchange:) e Moderno (NASDAQ :) Inc è aumentato dello 0,4% e del 2,1%, rispettivamente, dopo che la Food and Drug Administration statunitense ha approvato una dose di richiamo del vaccino COVID-19 per le persone con sistema immunitario compromesso.

Alle 8:22 del fuso orario orientale, era in aumento di 56 punti o 0,16%, in aumento di 2,5 punti o 0,06% e in calo di 11,25 punti o 0,07%.

“La nostra attuale comprensione dell’inflazione è che è ancora relativamente alta, ma al momento non sembra peggiorare”, ha affermato Randy Frederick, amministratore delegato del trading e dei derivati. Carlo Schwab (Borsa Valori di New York:).

Le azioni di Airbnb Inc sono scese del 2,7% dopo che la società ha affermato che la variante Delta del coronavirus e il suo ritmo rallentato della vaccinazione statunitense hanno colpito le sue prenotazioni per il trimestre in corso.

(Reuters)-Gli indici Dow Jones e Walter apriranno dopo Walter venerdì e stabiliranno un record Disney (Ticker del New York Stock Exchange:) la performance ha superato le aspettative ei segnali di raffreddamento dell’inflazione e una forte ripresa degli utili societari hanno fatto aumentare l’indice per la seconda settimana consecutiva.

© Reuters. Foto del file: un commerciante lavora al piano commerciale della Borsa di New York (NYSE) a Manhattan, New York City, USA il 5 agosto 2021. REUTERS/Andrew Kelly 2/2

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.