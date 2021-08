Gli indici Dow Jones e Standard & Poor’s 500 erano piatti e il mercato azionario ha recuperato le perdite precedenti causate dai dati cinesi deboli e dalle turbolenze in Afghanistan

Share it

Dopo che i dati economici cinesi più deboli del previsto e l’acquisizione dell’Afghanistan da parte dei talebani hanno soppresso il sentimento del mercato, l’indice azionario di riferimento degli Stati Uniti ha recuperato le perdite precedenti e il Dow Jones Industrial Average è stato approssimativamente piatto.

Dow Jones Industrial Average

giù,

+0,10%

Dopo essere sceso di circa 284 punti dal minimo intraday, il prezzo delle azioni è salito di 6 punti a 35.520 punti.

Indice Standard & Poor’s 500

Arpione,

+0,06%

È aumentato leggermente di meno di 4.468 punti, ma il minimo intraday è stato di 4.437,66.

Indice composito Nasdaq

confrontare,

-0,36%

È sceso a partire da 14.610,02 punti nei primi scambi e poi è sceso di 50 punti o dello 0,3% a 14.772 punti.

La scorsa settimana, l’indice Standard & Poor’s 500 è aumentato dello 0,7%, stabilendo un record per la 48a chiusura nel 2021. L’indice Nasdaq Composite è sceso dello 0,1%, il secondo calo in tre settimane. Dallo scorso venerdì, l’indice S&P 500 e l’indice Dow Jones sono aumentati quattro volte di seguito.

Cosa sta guidando il mercato?

Le turbolenze in Afghanistan e la discussione su quando la Fed potrebbe rafforzare il suo sostegno all’economia hanno indebolito il sentimento di acquisto a Wall Street lunedì dopo che il Medio Oriente ha vissuto un fine settimana di turbolenze e ci sono crescenti preoccupazioni sulla diffusione della variante delta di COVID- 19.

Sahak Manuelian, capo del commercio di azioni di Wedbush Securities a Los Angeles, ha dichiarato: “Ci devono essere alcune parti mobili oggi, a partire dal fine settimana”, ha sottolineato che i talebani sono tornati al potere in Afghanistan, e di più sul taglio della Fed da 1.200 al mese Milioni di dollari in discussioni sugli acquisti di obbligazioni e notizie sulle varianti del delta del coronavirus.

“Ma devi rimanere relativo”, ha detto Manuel Ann della leggera correzione delle azioni causata dai bassi volumi di scambio. “Le vendite non sono buone, ed è stato desolante per un po’.”

Nel trading pomeridiano, le azioni dei grandi giganti della tecnologia sono state mischiate e il prezzo delle azioni di Amazon.com Inc. è aumentato.

Amazzonia,

-0,15%

E Google

Google,

+0,01%

La capogruppo Alphabet è più bassa, ma FacebookFB, Netflix

NFLX,

+0,22%

E Microsoft Corporation.

Microsoft,

+0,17%

Appartamento.

Il capo della ricerca sulla gestione patrimoniale di DA Davidson, James Ragan, ha dichiarato in merito al movimento del mercato azionario di lunedì: “È più difensivo”, ha aggiunto, aggiungendo che i dati economici di venerdì hanno mostrato che il calo della fiducia dei consumatori ha iniziato a rafforzare la “difensiva classica”. stalle dei consumatori e assistenza sanitaria.

“Insieme al numero crescente di casi COVID e ricoveri”, Ragan ritiene che il settore difensivo abbia spazio per crescere. “Penso che il mercato si concentrerà su alcuni di questi fattori sfavorevoli – alcuni fattori geopolitici – ma anche sull’impatto economico del crescente numero di casi”, ha affermato, aggiungendo che l’aumento del mercato negli ultimi mesi “potrebbe essere sospeso per un mentre…” ”

A partire da domenica, la media di 7 giorni di nuovi casi COVID-19 ogni giorno è salita a 130.808. Secondo il tracker del New York Times, Un aumento del 64% rispetto a due settimane fa, superando i 100.000 per l’undicesimo giorno consecutivo, il livello più alto dal 3 febbraio. Il bilancio medio dei decessi a 7 giorni di domenica è stato di 662, con un aumento del 113% rispetto a due settimane fa e il livello più alto dall’inizio dell’anno.A maggio il numero dei ricoveri è aumentato del 65% a 76.088.

I dati diffusi dalla Cina mostrano anche le vendite al dettaglio, la produzione industriale e gli investimenti in immobilizzazioni Tutti gli aumenti sono inferiori alle attese“Ora tutti possono vedere il rallentamento economico. Arne Petimezas, analista senior di AFS, ha dichiarato: “La ripresa delle epidemie e delle chiusure del delta in tutta la Cina non aiuterà certamente. “

Torna in America, Indice delle condizioni aziendali dell’Empire State della Fed di New York Ad agosto sono andati perduti quasi tutti i guadagni record del mese precedente. La Federal Reserve Bank della regione ha dichiarato lunedì che l’indice generale delle condizioni aziendali è sceso a 18,3 ad agosto da 43. Secondo il rapporto “Economic Daily”, gli economisti si aspettano che la lettura sia di 30.

A dire il vero, qualsiasi lettura sopra lo zero indica che la situazione è migliorata, ma il forte calo solleva preoccupazioni sull’impatto degli spread delta.

Segue il rapporto di produzione Lo scioccante calo dell’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del MichiganQuesto è stato descritto come “una scioccante perdita di fiducia”.

Sempre lunedì, i talebani hanno rapidamente assunto il potere dopo il ritiro delle truppe statunitensi, il che ha portato alcune persone a chiedersi se l’influenza politica si sarebbe estesa oltre la politica estera.Piano presidenziale Joe Biden Si parla di cambio di regime in Afghanistan Lunedì alle 15:45 Eastern Time.

Il focus è anche su uno Rapporto del Wall Street JournalCitando dichiarazioni e interviste pubbliche, una serie di solidi rapporti sull’occupazione rafforza la ragione per cui il Federal Open Market Committee, che fissa i tassi di interesse, annuncia alla sua prossima riunione che inizierà a ridurre la sua intenzione di acquistare titoli del Tesoro USA e titoli garantiti da ipoteca ogni mese, dal 21 al 22 settembre. Alcuni strateghi ritengono che la Fed possa utilizzare il seminario economico annuale tenutosi a Jackson Hole, nel Wyoming, dal 26 al 28 agosto, come un’opportunità per suggerire una riduzione dei tempi.

Kathy Bostjancic ha scritto: “Nonostante le opinioni divergenti all’interno del FOMC, speriamo che il comitato annunci il suo piano per ridurre l’allentamento quantitativo il prima possibile alla riunione politica del 21-22 settembre e che la riduzione inizi all’inizio del 2022 o forse a la fine del 2021.” Chief Financial Economist degli Stati Uniti, in un rapporto di ricerca.

leggere: Le preoccupazioni per la crescita economica globale superano il rapporto della Fed secondo cui si sta avvicinando a un processo di contrazione più rapido del previsto

Quali sono le aziende al centro?

Pfizer.

PTFE,

+0,51%

Le azioni della società e dei suoi partner sono aumentate dello 0,2% Tecnologia biologica

BNTX,

-9,13%

Invia i dati iniziali La coppia ha dichiarato lunedì di aver presentato una domanda alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti per sostenere l’autorizzazione della terza dose di richiamo del vaccino contro il Covid-19.

Azioni Tesla Tesla Giù del 4,5% Lunedì è stato riferito che il governo degli Stati Uniti aveva avviato un’indagine sul sistema di pilota automatico del produttore di auto elettriche, dopo la segnalazione di molteplici incidenti che coinvolgevano veicoli di emergenza.

Alaska Airlines Group. ALK detto lunedì Sta esercitando le opzioni il prima possibile 12° Boeing

BA,

-2,19%

737-9, per cui l’impegno fermo totale ha raggiunto 93 737-9. Le azioni Boeing sono scese del 2%.

Otley Group AB Otley, Le azioni sono scese dello 0,4% lunedì dopo che la società lattiero-casearia a base vegetale ha fornito una guida che ha superato le aspettative.

Azioni CureVac NV

condizionatore,

+3,72%

Dopo che la società con sede in Germania ha pubblicato dati preclinici ottimistici sul suo candidato vaccino contro il coronavirus che causa il COVID-19 nei primati non umani, lunedì è aumentato del 3,3%, compensando il settore delle biotecnologie e la più ampia svendita del mercato azionario.

Azioni Enlivex Therapeutics Ltd. ENLV La società di immunoterapia con sede in Israele ha dichiarato che è stato approvato l’avvio di uno studio clinico di fase 2b per il trattamento della sindrome da distress respiratorio acuto COVID-19 grave e critico (ARDS).

Aldi ha detto lunedì che quando ospiterà la National Recruitment Week dal 20 al 24 settembre, ha 20.000 posti di lavoro da riempire, compresi i dipendenti del negozio e del magazzino.

Come stanno andando gli altri asset?

Rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni TMUBMUSD10Y È sceso di 5 punti base all’1,26%. I rendimenti e i prezzi del debito si muovono in direzioni opposte.

Indice del dollaro ICE DXYUna misura della valuta rispetto a un paniere di sei valute principali, l’indice è aumentato dello 0,1% durante la sessione.

I futures sul petrolio sono più bassi, il benchmark degli Stati Uniti CL. 1 Il New York Mercantile Exchange è sceso dell’1,5% a 67,39 dollari al barile.Futures sull’oro GC00 È aumentato dello 0,6% a $ 1.788,60 per oncia.

Nei mercati azionari europei, l’indice Stoxx Europe 600 SXXP Chiude in ribasso dello 0,5%, mentre il London FTSE 100 UKX Diminuito dello 0,9%.

In Asia, l’indice Shanghai Composite Shanghai CommScope Chiuso in rialzo ma quasi invariato, il giapponese Nikkei 225 Una generazione È crollato dell’1,6%, mentre l’indice Hang Seng di Hong Kong Indice Hang Seng È sceso dello 0,8%.

—Steve Goldstein ha contribuito al rapporto