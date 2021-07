Gli industriali europei mettono in guardia sul divario di energie rinnovabili dell’UE

Share it

La più grande azienda industriale europea ha avvertito che se Bruxelles vuole che le aziende siano carbon neutral entro il 2050, deve “fare ciò che dice” “aumentando massicciamente” le energie rinnovabili nella prossima legislazione sul clima.

Circa 22 amministratori delegati e 18 legislatori europei hanno scritto una lettera aperta alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Lein, esprimendo la loro preoccupazione per il fatto che il sistema energetico europeo non sia adatto a una transizione verde.

I proprietari della lettera sono stati firmati da Volvo, ArcelorMittal, BASF, Daimler, Iberdrola, Oster, ThyssenKrupp, Titan Cement, Siemens e Shell.

“Senza priorità politiche europee più forti e maggiori investimenti per promuovere la fornitura di energia rinnovabile per scopi industriali, potremmo non solo posticipare le necessarie riduzioni di gas serra… ma anche la nostra credibilità complessiva”, affermava la lettera.

“Per quanto riguarda le energie rinnovabili, siamo ancora lontani dalla quantità e dalla capacità necessarie per liberare il business case per l’elettrificazione industriale”.

La prossima settimana Bruxelles annuncerà una proposta di quadro legislativo per sostenere la sua ambizione di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. Queste proposte dovrebbero includere una riforma globale del mercato dei prezzi del carbonio dell’UE, Tassa di confine Per quanto riguarda le importazioni di inquinamento e le normative più severe sulle emissioni dei veicoli.

Tuttavia, gli industriali avvertono che è necessario più lavoro per sviluppare metodi energetici a livello di UE, dalla concessione di nuovi permessi per lo sviluppo di energie rinnovabili alla coerenza degli investimenti energetici in tutta l’UE.

Hanno chiesto una legislazione per aiutare a eliminare i colli di bottiglia della rete, incoraggiare il libero flusso di energia attraverso i confini e rimuovere gli ostacoli all’integrazione delle energie rinnovabili nell’energia industriale. “Solo stabilendo un vero quadro europeo e integrando gli sforzi dei paesi possiamo gestirlo con successo”, afferma la lettera.

La lettera affermava che l’UE non era riuscita ad affrontare questi problemi nella sua strategia industriale aggiornata all’inizio di quest’anno. Il prossimo pacchetto legislativo è “un’altra opportunità per stabilire questo diritto. Molte aziende nell’Unione Europea sono pronte a ‘fare quello che dicono’, e la Commissione Europea dovrebbe fare lo stesso”.

Il mese scorso, Martin Brudermüller, presidente di BASF, la più grande azienda chimica del mondo, e Andreas Nauen, CEO di Siemens Gamesa Renewable Energy, il secondo produttore di turbine eoliche, hanno dichiarato al Financial Times che Cina e Stati Uniti stanno compiendo ulteriori passi. . Approccio pragmatico Agire più velocemente dell’Unione Europea per consentire alle loro industrie di ridurre le emissioni. Dicono che questo avrà un impatto sulla competitività.