SINGAPORE-I mercati azionari asiatici sono stati contrastanti venerdì e il rilascio di più dati economici regionali potrebbe suggerire come le variabili delta influenzino la crescita economica.

Tokyo Nikkei 225

Una generazione,

+0,03%

È aumentato dello 0,1% e il Kospi . della Corea del Sud

180721,

-1,42%

Un calo dell’1,5%.Hang Seng

Indice Hang Seng,

-0,67%

Hong Kong è sceso dello 0,9%.

Indice composito di Shanghai

Shanghai CommScope,

-0,25%

È sceso dello 0,2%, mentre l’S&P/ASX di Sydney 200

XJO,

+0,49%

Un aumento dello 0,4%.Il punto di riferimento della Nuova Zelanda

NZ50GR,

+0,79%

Saltato su, e quelli a Singapore

Malattie veneree,

-0,75%,

Taiwan

Y9999,

-1,07%

e l’Indonesia

Jakid,

-0,11%

cadere.

Il Giappone e la Thailandia riferiranno la loro crescita economica nel secondo trimestre della prossima settimana. Gli analisti di ING hanno affermato in un rapporto che sebbene i trader non “presteranno troppa attenzione a questi dati retrospettivi sul PIL”, presteranno attenzione a come le variabili delta toccano la più ampia traiettoria di crescita.

La Cina rilascerà anche i dati sulla produzione industriale e sulle vendite al dettaglio per luglio. Ciò è accaduto dopo che il settore dei servizi del paese ha dimostrato di essersi ripreso prima della nuova ondata di COVID-19.

Lewis Cooper di IHS Markit ha dichiarato: “La produzione industriale riceverà attenzione dopo la pubblicazione dei dati commerciali a luglio. I dati sono considerati flessibili, ma non è stato raggiunto alcun consenso”.

Giovedì a Wall Street, i guadagni delle società tecnologiche e sanitarie hanno superato le correzioni in altre parti del mercato.

I trader hanno sentimenti contrastanti sui dati economici. Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha affermato che il numero di richieste di disoccupazione iniziali è sceso da 387.000 della settimana precedente a 375.000, un altro segno che il mercato del lavoro si sta riprendendo dalla pandemia.

Allo stesso tempo, il tasso di inflazione a livello all’ingrosso a luglio è balzato dell’1%, superiore alle attese, ed invariato rispetto al mese precedente.

Indice Standard & Poor’s 500

Arpione,

+0,30%

È salito dello 0,3% a 4.460,83, il terzo massimo record consecutivo.Diversi importanti titoli tecnologici, tra cui Apple

Mela

+2,08%,

I corsi azionari dei produttori di chip, delle società industriali e delle società energetiche sono aumentati e hanno compensato la debolezza.

Dow Jones Industrial Average

giù,

+0,04%

Un aumento inferiore allo 0,1% a 35.499,85. Anche l’indice delle blue chip ha raggiunto il suo terzo massimo storico in tre giorni.Nasdaq

confrontare,

+0,35%

È aumentato leggermente dello 0,3% a 14.816,26.

Nel mercato dell’energia, benchmark del petrolio greggio statunitense

CLU21,

-0,62%

Nel commercio elettronico sul New York Mercantile Exchange, è sceso di 48 centesimi a 68,61 dollari USA al barile.greggio Brent

BRNV21,

-0,53%,

Lo standard internazionale del prezzo del petrolio è sceso di 44 centesimi a 70,87 dollari USA al barile a Londra.

Dollaro

dollaro USA contro yen giapponese,

-0,03%

Giovedì è sceso a 110,38 yen da 110,42 yen.