Gli investitori aspettano i dati sui prezzi al consumo, i futures sulle azioni statunitensi restano stabili

I futures sugli indici azionari statunitensi hanno un inizio misto e i titoli tecnologici saranno sotto pressione mercoledì poiché gli investitori attendono importanti dati sui prezzi al consumo previsti prima dell’apertura di Wall Street.

Come viene negoziato il mercato?

Dow Jones Industrial Average Futures

YM00,

+0,07%

È salito di 2 punti a 4.423

Futures sull’indice Standard & Poor’s 500

ES00,

-0,10%

È sceso dello 0,1% a 35,157

Future Nasdaq 100

NQ00,

-0,37%

È sceso dello 0,4% a 14.985

esistere martedì, Dow

giù,

+0,46%

L’indice S&P 500 è salito di 162,82 punti, o 0,5%, per chiudere a 35,264,67

Arpione,

+0,10%

L’indice Nasdaq Composite è salito di 4,40 punti o dello 0,1% per chiudere a 4.436,74 punti

confrontare,

-0,49%

A sua volta, ha chiuso in ribasso di 72,09 punti, o 0,5%, a 14.788,09.

Cosa sta guidando il mercato? Il Dow Jones Industrial Average e l’S&P 500 hanno entrambi raggiunto massimi record alla chiusura di martedì, poiché gli investitori non si preoccupano più della crescita economica e della rapida diffusione del coronavirus. Invece, hanno tifato per il Senato ha approvato un disegno di legge. Fattura infrastrutturale da 1 trilione di dollari, E inviarlo alla Camera dei Rappresentanti per l’approvazione. leggere: Azioni e industrie dovrebbero beneficiare del conto infrastrutturale da $ 1 trilione Ma l’attenzione di mercoledì sarà completamente focalizzata sull’indice dei prezzi al consumo di luglio. Gli economisti si aspettano 0,5%, il tasso annuo rimane superiore al 5%. Tutti i principali indicatori dell’inflazione quest’anno sono aumentati vertiginosamente e i prezzi al consumo sono in una posizione di primo piano. Il costo della vita misurato dal CPI è aumentato del 5,4% nell’ultimo anno, raggiungendo l’aumento maggiore in 13 anni. Michael O’Rourke, chief market strategist di JonesTrading, ha dichiarato ai clienti in un rapporto che letture CPI superiori al previsto “dovrebbero causare preoccupazioni politiche significative”. “Per allora il mercato dovrebbe cominciare a riconoscere il FOMC [Federal Open Market Committee] Molto indietro rispetto alla curva, la pressione per portare la graduale riduzione nel primo trimestre del 2022 nel quarto trimestre del 2021 aumenterà rapidamente. Quindi il rendimento dovrebbe tornare a salire”, ha detto O’Rourke. Ha sottolineato che altre previsioni mostrano che il tasso di interesse annuo scenderà al 4,3%, ma si aspetta che i dati non raggiungano questo livello a causa di dati comparabili più rigorosi. D’altra parte, alcuni osservatori hanno affermato che letture deboli potrebbero spingere il mercato a nuovi massimi perché le persone sperano di diminuire gradualmente. Rendimento dei titoli di stato a 10 anni

TMUBMUSD10Y,

1,367%

Mercoledì è salito di 3 punti base al 1.3639% nei primi scambi.L’attesa dei dati mantiene l’Europa

SXXP,

+0,12%

e mercato asiatico A margine. Quali sono le aziende al centro? Le azioni di Coinbase

moneta,

-3,85%

Gli scambi pre-mercato sono aumentati del 3%.Nel primo rapporto come società pubblica, la piattaforma di criptovaluta Vendite e profitti dichiarati Questo ha superato le aspettative, anche se le prospettive per il terzo trimestre non sono tiepide.

