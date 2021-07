Gli investitori attendono il verbale della riunione della Fed, il dollaro è sceso da Investing.com

Mentre gli investitori hanno digerito le voci quel giorno, anche il dollaro australiano ha rinunciato ai guadagni di martedì. Come primo passo verso la riduzione delle attività, la Bank of Australia ha annunciato un terzo round di programma di allentamento quantitativo più piccolo e ha mantenuto l’obbligazione di aprile 2024 con un obiettivo di rendimento a tre anni dello 0,1%. I tassi di interesse rimangono invariati allo 0,1%.

Allo stesso tempo, le controversie sulla produzione in corso tra l’OPEC e i suoi stati membri alleati (OPEC+) hanno causato il crollo dei prezzi, smorzando il sentimento in altre valute sensibili al rischio.

