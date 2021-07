Gli investitori attivisti avvertono che Just Eat Takeaway è a rischio di un’acquisizione ostile

Share it

Uno dei maggiori azionisti di Just Eat Takeaway.com ha invitato il gruppo di consegna di cibo a intraprendere azioni urgenti per sostenere il prezzo delle sue azioni per evitare acquisizioni ostili.

Cat Rock Capital possiede azioni di Just Eat e Takeaway.com prima che le società britanniche e olandesi si fondessero al prezzo di 6 miliardi di sterline l’anno scorso e attribuiva il calo del 27% del prezzo delle azioni del gruppo finora quest’anno a “interruzione della comunicazione” e investitori.

Investitori attivisti, in primo luogo spingere Per quanto riguarda la fusione di Just Eat nel 2019, il gruppo di consegna di cibo con sede ad Amsterdam è ora chiamato a esplorare “opzioni strategiche”, tra cui il disinvestimento o la fusione con concorrenti più grandi.

Il capitano Alex, fondatore e socio amministratore di Cat Rock, ha affermato che JET dovrebbe esplorare fusioni di azioni con “altri attori globali”, come Trattino, Takeaway Hero, China’s Meituan o Amazon, come il più grande operatore di cibo da asporto in Europa, ha il suo “alto valore strategico”.

“Riteniamo che se non viene intrapresa alcuna azione, la società potrebbe essere interessata da acquisizioni a basso prezzo a breve termine”, ha affermato.

Cat Rock, con sede a Greenwich, nel Connecticut, ha effettuato il suo primo investimento in Takeaway.com nel 2017 e recentemente ha aumentato la sua partecipazione in JET a quasi il 5%, rendendola uno dei cinque maggiori investitori dell’azienda.

“Sebbene siamo soddisfatti della forte performance operativa di JET sotto la guida del CEO Jitse Groen e del suo team, siamo profondamente delusi dall’incapacità dell’azienda di gestire le relazioni con gli investitori”, ha affermato il capitano.

“Nonostante la sua forte performance operativa, la comunicazione gravemente imperfetta di JET lo ha reso lo stock di consegna di cibo online con le prestazioni peggiori negli ultimi due anni”.

JET dovrebbe spiegare perché si trova nella propria infrastruttura logistica e nelle nuove aree di crescita come Consegna della spesa, Il capitano ha detto in un’intervista.

Ha esortato Grohn a prendere in considerazione la cessione di attività al di fuori delle sue principali attività europee, comprese le sue joint venture brasiliane iFood e Grubhub, l’ultima delle quali è una società americana di consegna di cibo sotto JET. ottenere Nella transazione da 7,3 miliardi di dollari che è stata completata solo il mese scorso.

La decisione di Cat Rock di rendere pubblica la sua denuncia arriva dopo che un altro azionista attivista, Oceanwood Capital Management, ha inviato una lettera privata al management di JET il mese scorso, in cui l’azienda ha espresso preoccupazioni simili per interessi di acquisizione non necessari.

Tiger Global, quest’anno Il piu ‘attivo I documenti mostrano che gli investitori tecnologici hanno anche acquistato azioni per un valore superiore al 5% di JET negli ultimi mesi. Tiger ha anche investito in società di consegna di cibo come Zomato, Wolt e Getir.

Il prezzo delle azioni di Just Eat Takeaway è tornato ai livelli di inizio marzo 2020, quando la pandemia ha innescato una diffusa svendita del mercato azionario, cancellando qualsiasi beneficio dall’enorme crescita che le società di consegna di cibo hanno visto durante la pandemia.

Due settimane fa, il prezzo delle sue azioni è sceso del 9% in un giorno, nonostante Rapporto Gli ordini nella prima metà del 2021 sono aumentati del 51% poiché gli investitori hanno digerito la nuova guida, il che implica che la perdita di quest’anno al lordo di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento è di 280-450 milioni di euro, molto più alta delle migliaia di diecimila euro indicate dalla società fuori prima.

Il capitano ritiene che questo sia un fallimento nel gestire le aspettative degli investitori e spiegare i benefici a lungo termine dei loro investimenti.

Just Eat Takeaway.com ha rifiutato di commentare.