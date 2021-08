Gli investitori attivisti chiedono lo streaming Disney “all-you-can-eat”

L’investitore di hedge fund Dan Loeb vuole la Walt Disney Company (DIS) Presenta una festa per gli investitori. In una lettera agli investitori, Loeb ha esortato la società a fornire un “metodo all-you-can-eat” per il suo servizio di streaming Disney Plus. Ha rivelato la sua detenzione di azioni Disney nel secondo trimestre del 2020. Bloomberg ha stimato l’anno scorso che Loeb detiene meno dell’1% della società di intrattenimento.

Il metodo all-you-can-eat richiede che una grande quantità di contenuti della compagnia venga rilasciata nello stesso giorno e nella stessa data in cui viene mostrato il teatro. Disney è entrata provvisoriamente nel campo dello streaming diretto quest’anno, rilasciando film selezionati su Disney Plus e mostrandoli contemporaneamente nei cinema.

Punti chiave Il proprietario di hedge fund Dan Loeb ha invitato la Disney a seguire un approccio “tutto ciò che mangi”, ovvero a fornire tutti i suoi contenuti non appena verrà rilasciata la sua piattaforma di streaming Disney Plus.

Loeb ha un posto in questo gigante dell’intrattenimento.

La Disney ha provato questo approccio quest’anno, con risultati contrastanti.

Secondo Loeb, c’è una “grande opportunità” prima della Disney. Ha citato i numeri: 1 miliardo di famiglie a banda larga, 4 miliardi di utenti di smartphone e almeno 1 miliardo di fan Disney in tutto il mondo, per dimostrare che l’azienda spinge più contenuti sulla piattaforma. “Costruire una posizione di leadership duratura nel mercato globale altamente competitivo dei media in streaming richiederà scelte difficili, investimenti attivi, concentrazione costante e innovazione continua”, ha scritto.

Loeb ha affermato che la Disney è stata “una delle maggiori fonti di profitto” per la sua società di investimento. Ha rivelato la sua detenzione di azioni Disney nel secondo trimestre del 2020. Bloomberg ha stimato l’anno scorso che Loeb detiene meno dell’1% della società di intrattenimento.

Risultati misti

Disney Plus eseguito Strategia di pubblicazione ibrida Il film più recente con esso Vedova NeraI risultati sono stati contrastanti. Lo studio di intrattenimento ha pubblicizzato la cifra del primo fine settimana del film – $ 60 milioni su Disney Plus – ma non ha rivelato le raccolte successive. Molte persone hanno ipotizzato che le valutazioni dello streaming corrispondessero a quelle del film nei cinema, e il botteghino nazionale è crollato del 67% nel secondo fine settimana.

La strategia direct-to-consumer ha anche fatto arrabbiare le parti interessate esistenti nella sua catena di approvvigionamento. La National Association of Theatre Owners (NATO) ha inviato una lettera severa alla compagnia, affermando che la data e la data di uscita diretta sono “un artefatto dell’era della pandemia” e che è meglio lasciare alla storia.Ha partecipato anche questa società con sede a Burbank, in California In una pubblica lite Scarlett Johannsson lo ha citato in giudizio per violazione del contratto.

Tuttavia, Loeb è sempre stato un convinto sostenitore del lavoro di streaming della Disney.L’anno scorso, ha esortato la Disney a sospendere il suo dividendo E ha reinvestito 3 miliardi di dollari nei suoi servizi di streaming. “Per molti anni, ogni dirigente di Hollywood ha potuto godersi il film in anteprima nel comfort di un home theater. Ti invitiamo a democratizzare questa esperienza”, ha scritto in una lettera al management della Disney.

Un colosso dello streaming in produzione?

Sebbene sia entrato in ritardo nel mondo dello streaming, Disney ha completamente compensato il ritardo. Il servizio Disney Plus è stato lanciato a novembre 2019 in una pubblicità sensazionale e ha attirato più di 100 milioni di abbonati in soli 16 mesi. Per il contesto, Netflix, Inc. (NFLX), l’attuale leader dei media in streaming, ci sono voluti 10 anni per raggiungere questo numero.

Tuttavia, per essere onesti, Netflix ha raggiunto questa impresa in condizioni operative più difficili. Disney ha aumentato il numero di abbonati attraverso acquisizioni globali. Per esempio, Acquisizione della società 21 in totaleYingshi Century Fox ha incluso Hotstar, la più grande piattaforma multimediale in streaming dell’India, nel 2019. Hotstar ha 18 milioni di abbonati nel 2020.

Gli investitori stanno prestando molta attenzione alla trasformazione dell’azienda da attore tradizionale a gigante dei media in streaming. Le loro preoccupazioni si riflettono nel prezzo delle azioni della società, che aumenta con i risultati positivi di Disney Plus, e viceversa.