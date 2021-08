Gli investitori cercano sicurezza, i mercati azionari globali soffrono, il dollaro si rafforza Reuters

3/3 © Reuters. Il 3 gennaio 2020, un investitore utilizza un telefono cellulare davanti al tabellone delle quotazioni azionarie di una società di brokeraggio a Pechino, in Cina. REUTERS/Jason Lee



Simone Jessop

LONDRA (Reuters) – I mercati azionari globali sono scesi per il quinto giorno consecutivo venerdì e il dollaro USA è rimasto forte in una situazione di rifugio sicuro, poiché l’aumento dei casi di coronavirus ha intensificato le preoccupazioni sulla crescita economica della Cina e le prospettive del piano di stimolo degli Stati Uniti .

La svolta economica ha soppresso il sentimento del mercato per tutta la settimana, impostando un tono cauto in vista della riunione dei governatori della banca centrale degli Stati Uniti a Jackson Hole la prossima settimana, e il mercato sta prestando attenzione a qualsiasi segnale di inasprimento valutario nella più grande economia mondiale.

“La variante Delta è ancora la più grande preoccupazione per gli investitori al momento. Insieme all’indebolimento dell’efficacia del vaccino, i rischi per le prospettive sono più evidenti rispetto a pochi mesi fa”. Banca tedesca (DE:) L’analista Henry Allen ha detto in un rapporto ai clienti.

“Tuttavia, prima che il presidente della Fed (Jerome) Powell pronunciasse un discorso a Jackson Hole la prossima settimana, il nervosismo per il possibile ridimensionamento della Fed e il possibile rallentamento della crescita economica della Cina ha ulteriormente influenzato il pensiero degli investitori e ha fatto questo Questo argomento è lontano dal speranza di riinflazione. Molte persone sono tornate nel primo trimestre”.

Come indicatore generale per misurare i mercati azionari globali, l’indice è sceso dello 0,3% di recente, poiché i piccoli guadagni nei principali mercati europei non sono riusciti a compensare le perdite notturne in Asia, che dovrebbe registrare il suo più grande calo settimanale da febbraio.

Allo stesso tempo, i futures sugli indici azionari statunitensi hanno mostrato un calo dello 0,2%-0,4% all’apertura di Wall Street.

Le azioni asiatiche sono entrate nel fine settimana con il loro prezzo di chiusura più basso da novembre.L’indice più ampio dell’MSCI Asia Pacific al di fuori del Giappone è sceso dell’1,1% e del 4,9% durante la settimana, i livelli più bassi da febbraio.

L’indice di riferimento di Hong Kong ha toccato il punto più basso quest’anno e poi ha chiuso in ribasso dell’1,8%, mentre le azioni blue chip cinesi sono scese dell’1,9%.Il mercato è stato spaventato dal rallentamento della crescita economica della Cina e dall’intervento normativo in una serie di settori.

Il travagliato sottoindice tecnologico di Hong Kong ha chiuso il 2,5% dopo che i media ufficiali hanno riferito che il Congresso nazionale del popolo cinese venerdì ha approvato ufficialmente una legge progettata per proteggere la privacy dei dati degli utenti online, che dovrebbe aggiungere maggiore conformità alle aziende nel paese. .

Nonostante il mercato debole, Mark Dowding, chief investment officer di BlueBay Asset Management, ha affermato che un’ampia liquidità significa “c’è abbastanza denaro per acquistare in caso di cali, quindi sospettiamo che qualsiasi aggiustamento delle attività rischiose andrà troppo lontano”.

“Una volta superato il picco dell’onda del Delta, potrebbero esserci acque più calme davanti a noi, quindi questo sembra essere un buon momento per stabilire e mantenere posizioni, concentrandosi sul prezzo imprevedibile a lungo termine a medio termine piuttosto che a breve termine. movimenti».

Dollaro forte

Mentre i casi globali della variante Delta del coronavirus dagli Stati Uniti all’Australia, alla Nuova Zelanda e al Giappone aumentano ancora una volta, la sicurezza è la chiave e il dollaro USA è il principale beneficiario.

Misurando la sua performance rispetto a sei concorrenti, è salito a 93,684 per la prima volta dall’inizio di novembre.Anche l’oro è salito dello 0,1% e si prevede che aumenterà per la seconda settimana consecutiva.

I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono leggermente diminuiti, con il rendimento del benchmark pari all’1,233%, mentre il prezzo di chiusura degli Stati Uniti è stato dell’1,242%.

I rendimenti obbligazionari dell’Eurozona sono rimasti sostanzialmente stabili, con i rendimenti delle obbligazioni tedesche di riferimento in lieve calo a -0,49%.

In altre valute, il dollaro australiano e quello neozelandese sono entrambi scesi ai minimi di nove mesi con l’aumento del numero di nuovi casi di coronavirus. L’euro è salito dello 0,1%.

I prezzi del petrolio hanno continuato a scendere leggermente sulla base del forte calo all’inizio di questa settimana, scendendo dello 0,4% a 63,46 dollari USA al barile e dello 0,4% a 66,20 dollari USA al barile. [O/R]