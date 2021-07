Gli investitori fanno pressione sulla società a causa di problemi di razza race

Dopo che il movimento “Black People’s Fate” e la pandemia hanno focalizzato l’attenzione degli investitori sulle sfide sociali, la pressione degli azionisti su società come Amazon, Union Pacific e JPMorgan Chase per affrontare le questioni razziali e di diversità è salita a un livello record quest’anno.

investitore pausa Secondo i dati del fornitore di dati Proxy Insight, alla riunione annuale di quest’anno c’è stato un aumento delle risoluzioni incentrate sulla diversità (come richiedere alle aziende di riferire sugli sforzi inclusivi dei propri dipendenti).

I dati mostrano che nei primi sei mesi del 2021, il tasso medio di supporto degli investitori globali per le risoluzioni legate alla diversificazione è stato del 42,4%, rispetto al 23,9% per l’intero anno 2020.

Molte di queste risoluzioni hanno ricevuto il sostegno della maggioranza degli azionisti, comprese proposte che richiedono che American Express e United Pacific riferiscano sui loro sforzi di diversificazione ogni anno.

Heidi Soumerai, consulente senior per l’ambiente, il sociale e la governance di Boston Trust Walden, una società di asset management statunitense, ha affermato che gli “eventi straordinari” degli ultimi due anni sono “la principale forza trainante per investitori e aziende a prestare attenzione alle ‘S’ in ESG, in particolare la questione della giustizia razziale”.

“In molti modi, i tempi hanno mostrato effetti distruttivi e sproporzionati sulle persone di colore, compresi gli effetti economici e sulla salute”, ha aggiunto.

Dopo l’omicidio di George Floyd l’anno scorso e le proteste della “vita nera è anche un destino”, diversi grandi boss della gestione patrimoniale, tra cui Larry Fink A BlackRock, ha parlato della necessità di risolvere le ingiustizie razziali negli Stati Uniti e nel mondo.

BlackRock, BNP Paribas Asset Management e Legal and General Investment Management (LGIM) sono società di gestione patrimoniale che quest’anno supportano almeno alcune risoluzioni incentrate sulla diversificazione, società come Union Pacific e Charter Communications hanno votato a favore. LGIM supporta 21 diverse proposte avanzate dagli azionisti, concentrandosi sulla diversificazione negli Stati Uniti, inclusa Amazon.

Adam Kanzer, responsabile della gestione delle Americhe presso BNP Paribas Asset Management, ha affermato che questa è una “stagione storica delle agenzie”.

“Gli eventi dello scorso anno hanno evidenziato molte linee di faglia critiche che devono essere riparate negli Stati Uniti e queste risoluzioni fanno parte di questo sforzo. Gli investitori stanno cercando di determinare il ruolo del settore aziendale nell’affrontare varie forme di discriminazione”, Ha aggiunto.

Rispettati

Soumerai ha affermato che l’alto livello di voto “sì” alla riunione annuale “dimostra che molte grandi società di gestione patrimoniale e proprietari di attività stanno usando le loro pratiche di voto per sostenere il loro discorso a sostegno della giustizia razziale”.

All’assemblea degli azionisti di maggio di Amazon, il 44% degli investitori ha sostenuto una proposta che richiedeva una verifica del patrimonio razziale della società. Nonostante le sue ottime prestazioni, Vanguard è il maggiore azionista dell’azienda dopo il fondatore Jeff Bezos. Non dire supporto proposta.

Tuttavia, Pioneer Voto per Una proposta di diversificazione di American Express afferma che gli operatori di carte di credito dovrebbero rivelare di più sul ruolo del consiglio di amministrazione nella supervisione del piano di diversità.

Secondo Proxy Insight, la maggior parte delle risoluzioni incentrate sulla diversificazione quest’anno sono state presentate da società statunitensi, alcune in Canada e una in Corea del Sud.

I sostenitori della diversità obbligano anche le aziende a divulgare le statistiche sulla diversità senza il voto degli azionisti. Ad esempio, McDonald’s e la catena di farmacie CVS “hanno davvero aumentato significativamente la divulgazione dei dati” quest’anno, spingendo gli investitori a ritirare le petizioni degli azionisti. Meredith Benton, fondatrice di Whistle Stop Capital, ha affermato che la governance della società consiglia gli investitori.

Quest’anno, gli investitori hanno chiesto con maggior successo alla società di pubblicare informazioni di base sui suoi dipendenti: le statistiche su razza, etnia e genere che la società ha fornito al governo degli Stati Uniti ma non le ha ancora divulgate. L’anno scorso il revisore generale della città di New York Scott Stringer ha lanciato una campagna che ha portato più della metà delle società S&P 100 a divulgare queste informazioni.

Benton ha affermato che il prossimo passo è che l’azienda divulghi informazioni diverse sul suo reclutamento, fidelizzazione e promozione.