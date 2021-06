Gli investitori pensano che la proposta di imposta minima del 15% di Biden sia positiva Reuters

Rick Meckler, un partner di Cherry Lane Investments a New Vernon, nel New Jersey, ha affermato che gli investitori apprezzerebbero un compromesso che consenta alle infrastrutture e ai piani fiscali di passare al Congresso.

L’aumento dell’aliquota fiscale minima globale per il reddito estero delle società statunitensi dal 10,5% al ​​21% e l’aumento dell’aliquota dell’imposta sulle società dal 21% al 28%, nonché le altre proposte fiscali di Biden, ridurranno l’utile per azione il prossimo anno di circa 7,6 %. Morgan Stanley (New York Stock Exchange:) ha detto lunedì.

In cambio, i repubblicani devono accettare almeno 1 trilione di dollari in nuove spese infrastrutturali invece del pacchetto di 2,25 trilioni di dollari originariamente proposto dal presidente.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.