Gli investitori possono vendere grandi quantità di azioni Robinhood. Non sono tutte cattive notizie.

——L’azienda afferma che la sua missione è democratizzazione finanziaria Per tutti, a causa delle prime notizie degli investitori, giovedì un forte calo Può vendere scorta.Il forte calo del prezzo delle azioni è inquietante, ma è come un calo del prezzo delle azioni della società Primo giorno di transazione, Il tuffo di giovedì non è un grosso problema.

A partire dalle 13:25 ora della costa orientale di giovedì, il prezzo delle azioni è sceso del 14,4% a $ 60,28.Questo

Un documento presentato da Robinhood (codice azionario: HOOD) mostra che i primi investitori possono vendere circa 98 milioni di azioni. Più di una dozzina di azionisti, inclusa la società di private equity Andreessen Horowitz, sono stati colpiti. Tutti sembrano essere i primi investitori, che hanno ricevuto note convertibili convertibili in azioni ordinarie alla fine dell’offerta pubblica iniziale della società.

È comune per gli investitori di private equity vendere azioni di società quotate dopo un’IPO. Ancora più importante, il titolare non ha bisogno di vendere ora. La dichiarazione di registrazione originale della società elencava la possibilità di vendere le azioni: questo documento è stato presentato alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti quando la società ha pianificato di raccogliere fondi. Robinhood non otterrà alcun denaro dalle vendite degli investitori esistenti.

Il problema è un’arma a doppio taglio. La cattiva notizia è che vendere così tante azioni metterà sotto pressione il prezzo delle azioni per diversi giorni. Ma aumenterà anche notevolmente le scorte di liquidità di Robinhood che chiunque può negoziare. Ciò contribuirà ad alleviare la volatilità del trading nelle prossime settimane.

Le società che hanno recentemente completato le IPO di solito hanno una bassa liquidità, perché ci sono restrizioni su quando gli azionisti esistenti possono vendere le loro azioni. Normalmente, molte azioni non possono essere vendute entro 180 giorni.

Ci sono circa 720 milioni di azioni di Classe A in circolazione e circa 130 milioni di azioni di Classe B in circolazione. Le azioni di classe B hanno 10 voti per azione e le azioni di classe A hanno 1 voto per azione. Le azioni di classe B sono principalmente detenute dai fondatori, che controllano circa il 64% dei diritti di voto di tutte le azioni.

Anche le opzioni su azioni e le quote vincolate rappresentano milioni di azioni. Ottenere il numero preciso di azioni per la società subito dopo l’IPO è un lavoro ingrato.

Le azioni di Robinhood aumentano Volatile ma Iniziato con successoIl primo giorno di quotazione, il prezzo delle azioni è sceso dell’8,4% a 34,82 dollari USA, un valore inferiore al prezzo dell’IPO di 38 dollari USA. Nei quattro giorni di negoziazione da allora, il prezzo delle azioni è aumentato, con un guadagno del 50,4% mercoledì.

A causa dei nuovi rating di Wall Street, giovedì anche i prezzi delle azioni potrebbero indebolirsi. L’analista di Wolfe Research Steven Chubak ha avviato la copertura del titolo con un rating di mantenimento e un prezzo obiettivo di 45 dollari, molto al di sotto dell’attuale livello di 62 dollari.

Secondo un rapporto Bloomberg, questa è la seconda valutazione per il titolo Robinhood. Un’altra valutazione è un acquisto da parte dell’analista di Atlantic Equity John Higerty. Il suo prezzo obiettivo è di 65 dollari per azione.

