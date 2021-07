Gli investitori ripensano la strategia della Cina dopo lo shock normativo

Dopo quattro giorni consecutivi di massicce svendite nel mercato azionario cinese, i regolatori di Pechino hanno deciso che era giunto il momento di fornire un po’ di conforto a Wall Street. Ma alcuni investitori non sono ancora sicuri se raddoppiare il loro investimento o fuggire.

In una teleconferenza programmata in fretta mercoledì sera, i regolatori cinesi hanno detto a più di una dozzina di dirigenti di investitori globali, banche nelle aree più colpite e China Financial Group di non preoccuparsi delle riforme shock da 100 miliardi di dollari della Cina. Industria dell’istruzione privataHanno affermato che gli investitori non dovrebbero preoccuparsi che l’intervento limiti i profitti di altre società. Al contrario, la Cina rimane impegnata a consentire alle aziende di entrare nel mercato dei capitali.

La notizia non è perdurata.Le scorte di tecnologia del paese sono finite mese peggiore Dalla crisi finanziaria del 2008. [regulatory intervention] Vieni”, ha detto una persona che ha ascoltato il briefing al telefono. “È ovvio per tutti. ”

Ora, gli investitori stranieri in Cina hanno subito enormi perdite e sono preoccupati per dove potrebbero concentrarsi i regolatori. Devono decidere se il crollo del mercato azionario è un’opportunità per raddoppiare le loro scommesse su un’economia in rapida crescita o un segno che i rischi politici imprevedibili superano il potenziale di guadagni redditizi.

“Negli ultimi 18 mesi, i fattori di rischio politico per investire in Cina sono aumentati in modo esponenziale”, ha affermato Dominic Armstrong, amministratore delegato di Horatius Capital, che gestisce un fondo di investimento geopolitico. “Le persone hanno imparato a proprie spese in Russia e hanno imparato anche in Cina”.

Lezione amara

Dopo che una settimana fa è trapelata una nota che suggeriva che Pechino intendesse reprimere le società educative, il mercato ha registrato forti vendite.

Secondo un analista di Gavekal, il calo dei titoli dell’istruzione ha portato ad “alcune delle osservazioni più dolorose dai tempi del grafico obbligazionario di Lehman Brothers”. Good Future Education, Gaotu Technology e New Oriental Education, quotate a New York, sono scese di quasi il 60% nella prima ora di negoziazione del 23 luglio.

Martedì, Tencent, uno dei più grandi gruppi tecnologici cinesi, ha annunciato che il suo social network WeChat di punta ha sospeso la registrazione degli utenti perché ha aggiornato la sua tecnologia di sicurezza per “essere in linea con tutte le leggi e i regolamenti pertinenti”, il che ha fatto sentire a disagio più persone.

Il nervosismo ha colpito un gruppo tecnologico cinese quotato a New York e il Nasdaq Golden Dragon China Index è sceso di oltre il 20% a luglio, il mese peggiore dalla crisi finanziaria globale.

A Hong Kong, poiché i giganti cinesi di Internet Tencent e Alibaba sono scesi rispettivamente del 18% e del 14%, l’indice della tecnologia Hang Seng è sceso di quasi il 15%, trascinando il più ampio indice di riferimento dell’Hang Seng in calo di quasi il 9%.

Gli strateghi di JPMorgan Chase hanno affermato che i grandi investitori istituzionali hanno promosso il sell-off. Allo stesso tempo, Cathy Wood, la star manager di Ark Investment, ha ridotto la sua partecipazione in Cina. Secondo il sito web della società, l’Ark Innovation Exchange Traded Fund da 22,4 miliardi di dollari deteneva l’8% delle azioni cinesi a febbraio e ora si è quasi completamente ritirato dalle azioni cinesi.

Ma alcune persone sono intervenute per cercare potenziali contrattazioni. “Siamo sempre stati un acquirente netto”, ha affermato un gestore di fondi presso una società di gestione patrimoniale da 15 miliardi di dollari con sede in Asia. “È inaudito vedere questo tipo di azioni… Devi comprarle a meno che tu non pensi che il mondo intero crollerà e brucerà.”

Le nuove regole vieteranno alle aziende che insegnano materie scolastiche di accettare investimenti stranieri © Costfoto/Barcroft Media via Getty

Obiettivo nazionale

La soppressione dell’istruzione fa parte degli sforzi del Partito Comunista Cinese per risolvere il problema del calo dei tassi di natalità rimuovendo alcune delle barriere economiche al parto. La norma vieterà alle aziende che insegnano nei corsi scolastici di realizzare profitti, raccogliere fondi o quotarsi nelle borse di tutto il mondo e accettare investimenti esteri.

Questo campo è dominato da tre grandi gruppi quotati negli Stati Uniti: Good Future Education, New Oriental Education e Gaotu Technology, e questi gruppi hanno registrato un’impennata nelle valutazioni negli ultimi anni e hanno ottenuto il sostegno di alcuni miliardi di dollari nel mondo. La migliore società di investimento Come BlackRock e Bailey Gifford.

Concorrenti privati ​​come Yuanfudao e Zuoyebang hanno raccolto miliardi di dollari in finanziamenti negli ultimi anni e hanno ricevuto sostegno da gruppi come Tencent, Sequoia, Vision Fund di Softbank e Yunfeng Capital di Jack Ma.

Il governo è intervenuto poco dopo aver adottato misure antitrust e di sicurezza dei dati contro alcune delle più grandi aziende tecnologiche cinesi.Il blockbuster da 37 miliardi di dollari del novembre dello scorso anno Offerta pubblica iniziale Il gruppo di pagamento cinese Ant Financial è stato colpito da un siluro del regolatore di Pechino e il suo azionista di controllo, il fondatore di Alibaba, Jack Ma- Scomparso Pochi mesi dal punto di vista del pubblico.

Negli ultimi mesi Pechino ha esteso la sua influenza anche al settore delle reti domestiche. Ad aprile, ha multato il gruppo di e-commerce Alibaba per 2,8 miliardi di dollari per abuso di posizione dominante sul mercato e ha aperto una Indagine antitrust Entra nelle piattaforme di servizio Meituan, da asporto e lifestyle.

All’inizio di luglio, il regolatore cinese ha annunciato indagine Meno di un mese dopo che la quotazione di Didi Chuxing a New York ha raccolto oltre $ 4 miliardi di fondi, Didi Chuxing potrebbe avere una violazione della sicurezza dei dati. Da allora, il prezzo delle sue azioni è sceso di due quinti.

Baillie Gifford, un gestore di fondi con sede a Edimburgo, gestisce 352 miliardi di sterline di asset, è il secondo azionista di un buon futuro quotato negli Stati Uniti e ha fatto una grande scommessa nel settore tecnologico cinese.

“Non è che ci piaccia la geopolitica o la politica nazionale o cose simili”, Baillie Gifford fund manager James Anderson Lo ha dichiarato al Financial Times a giugno, riferendosi alla sua decisione di aumentare la sua esposizione alla Cina negli ultimi anni.

Ma ha aggiunto che i potenziali benefici sono troppo convincenti per essere ignorati, osservando che “vediamo l’entusiasmo intorno alle aziende, le ambizioni degli imprenditori cinesi e le relazioni che possiamo costruire con le singole aziende”.

Baillie Gifford ha rifiutato di commentare gli ultimi sviluppi in Cina questa settimana.

Le nuove restrizioni alle società di insegnamento vietano loro di accettare investimenti stranieri attraverso una struttura di “entità a interesse variabile”, un modello che molte grandi società tecnologiche cinesi hanno utilizzato all’estero per due decenni.Questo struttura della vitaConsentire agli investitori globali di aggirare il controllo della proprietà straniera in alcuni settori in Cina non è mai stato legalmente riconosciuto in Cina, sebbene abbia sostenuto circa 2 trilioni di dollari di investimenti nel mercato statunitense da parte di società come Alibaba e Pinduoduo.

In risposta alle restrizioni di Pechino sul finanziamento estero delle società cinesi, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha annunciato venerdì che le società cinesi devono divulgare maggiori informazioni sulla loro struttura e sui contatti con il governo cinese prima di essere quotate negli Stati Uniti.

“Temo che gli investitori ordinari possano non rendersi conto di detenere azioni in una società di comodo piuttosto che in una società operativa cinese”, ha affermato Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission, in una nota.

Pechino ha avviato un’indagine antitrust sulla piattaforma di servizi di vendita e lifestyle all’estero Meituan © Yan Cong/Bloomberg

Intensificare la repressione?

La repressione dell’istruzione ha sollevato preoccupazioni sul fatto che il divieto VIE possa estendersi ad altri settori.

La cancellazione del diritto delle società cinesi di utilizzare i VIE è considerata l’opzione nucleare della Cina. Mercoledì, il regolatore di Pechino ha cercato di assicurare agli investitori che non avrebbe preso di mira i VIE in modo più ampio. Ma un dirigente di Wall Street ha ascoltato un briefing durante una teleconferenza con i regolatori questa settimana, affermando che “è più di quello che non hanno detto. Non hanno risolto il problema sulla struttura del VIE”.

Le conseguenze della restrizione dei VIE in settori diversi dall’istruzione saranno così gravi che alcune persone credono che Pechino non li eliminerà completamente.

“Il governo consentirà alla struttura VIE di continuare a esistere, ma una cosa è chiara: se un’azienda vuole utilizzare la struttura VIE per eludere determinate normative, allora questo non funzionerà”, ha affermato Chen Min, capo della US $ 8 miliardi mercato emergente Cina. Esperto di mercato Somerset Capital Management.

Alcuni investitori hanno affermato di non aver venduto completamente la Cina, ma si sono concentrati sul tentativo di selezionare titoli che si adattassero alle priorità strategiche del governo.

Chen ha affermato: “Aziende come i gruppi che chiamano i taxi o le società di acquisto di gruppi comunitari, il cui modello è quello di utilizzare i vantaggi dei prezzi competitivi per eliminare i giocatori più piccoli, rischiano di trovarsi vulnerabili a una maggiore regolamentazione”. , come i leader nazionali e i produttori di semiconduttori nel campo della tecnologia… e le aziende esposte al consumo di massa.”

Alice Wang, gestore del fondo di Quaero Capital 2,7 miliardi di euro con sede a Londra, concorda sul fatto che gli investitori dovranno passare a settori “importanti per il futuro economico a lungo termine della Cina”. .. Aziende di energia rinnovabile e automazione industriale che promuovono la narrativa del ‘Made in China’. “

David Older, responsabile del patrimonio netto presso la società di gestione patrimoniale da 41 miliardi di euro Carmignac, ha fatto eco a queste opinioni e ha affermato che gli piacciono i settori come i semiconduttori, il software, le energie rinnovabili, la sanità e i veicoli elettrici. Ha aumentato le sue partecipazioni in Cina e ha aumentato le sue posizioni questa settimana: “Quando vedi gli strateghi dire che la Cina non è disponibile per gli investimenti, è un buon segnale di acquisto”.

Armstrong di Horatius Capital ha affermato che sforzarsi di allinearsi con gli obiettivi strategici del governo “è l’unico modo per dormire la notte”.

L’intervento del governo cinese è per risolvere il suo”Bomba a orologeria della popolazione“, ha detto. “Questo è un problema cinese e ci sarà una soluzione cinese. Se vuoi, puoi venire qui come passeggero, ma il viaggio non sarà tranquillo. “

Le società di gestione patrimoniale internazionali sono ansiose di sfruttare le “enormi” opportunità di ricchezza in Cina Alcuni dei più grandi investitori del mondo stanno entrando in Cina attraverso joint venture di gestione patrimoniale, creando prodotti di investimento per i grandi e crescenti depositanti della Cina. Secondo un rapporto del Boston Consulting Group e della China Everbright Bank, il mercato più ampio della Cina vale 121,6 trilioni di RMB (18,9 trilioni di dollari USA) nel 2020, con un aumento del 10% su base annua. Sebbene il settore della gestione patrimoniale in Cina sia ancora dominato dalle banche, I primi migranti all’estero Compresi gli europei Amundi e Schroder, così come BlackRock, JP Morgan Asset Management e Goldman Sachs Asset Management degli Stati Uniti, sono tentati dalla liberalizzazione del mercato finanziario del paese. “La Cina ha una classe media in rapida crescita [asset management] Risparmi e bisogni pensionistici”, ha affermato Valérie Baudson, CEO del Gruppo Amundi da 1,7 trilioni di euro, che ha recentemente costituito una filiale di gestione patrimoniale con la Bank of China. Quest’anno, la joint venture lanciata Più di 50 fondi sono stati venduti alla rete di clienti di Bank of China, e sono stati raccolti 3,4 miliardi di euro di asset. I dirigenti hanno minimizzato i rischi politici di queste iniziative, sottolineando l’importanza di cooperare con le istituzioni nazionali cinesi. “Non è un rischio tenermi sveglio la notte. Per noi è un investimento a lungo termine”, ha affermato Peter Harrison, CEO di Schroder, una società di gestione patrimoniale da 700 miliardi di sterline, che ha ottenuto un investimento cinese a febbraio. la Banca delle Comunicazioni, controllata di Wealth Management. Ha aggiunto che l’introduzione del metodo di investimento a lungo termine di Schroder in Cina è “molto vantaggioso per i risparmiatori a lungo termine della Cina”.

Rapporto aggiuntivo di Eric Platt a New York