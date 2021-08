Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo indagano sull’alcolismo Reuters

4/4 © Reuters. Il 1° agosto 2021, alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 a Tokyo, in Giappone, un gruppo di agenti di polizia ha camminato fuori dall’Ariake Tennis Park. REUTERS/Mike Segar



Autori: Amy Tennery, Simon Evans e Ossian Shine

TOKYO (Reuters)-Domenica, dopo che un gruppo di atleti è stato trovato a bere insieme nel villaggio, gli organizzatori olimpici stanno indagando e mentre Tokyo 2020 entra nel suo nono giorno, Tokyo è in preda al caldo torrido.

Emma McKeon dell’Australia ha dipinto la piscina come una medaglia d’oro reuters.com/lifestyle/sports/swimming-dressel-mckeon-complete-sprint-gold-doubles-2021-08-01, diventando la prima nuotatrice nel singolo A che ha vinto sette medaglie alle Olimpiadi, ma Simone Biles è una leggenda https://www.reuters.com/lifestyle/sports/simone-biles-withdraws-event-final-floor-exercise-tokyo-2020-usa- gymnastics-2021 -08-01 Si è ritirata da un’altra attività.

Poiché queste Olimpiadi si sono svolte in uno stato di emergenza causato dal COVID, le persone sono molto preoccupate per il comportamento dei partecipanti olimpici e per la rabbia del pubblico per la violazione delle regole.

Sul posto è arrivata la polizia https://www.reuters.com/lifestyle/sports/olympics-organisers-investigating-after-athletes-drank-alcohol-together-village-2021-08-01 Dopo aver segnalato il divieto di bere , il direttore generale dei Giochi Toshiro Muto ha detto ai giornalisti che sono stati coinvolti più atleti e altri.

Gli organizzatori hanno precedentemente affermato che gli atleti possono bere solo nelle proprie stanze, e solo quando sono soli, per prevenire il virus: questo è molto diverso dai primi Giochi Olimpici e molti atleti hanno a lungo e molto tempo dopo la partita. .

A differenza dei rigidi blocchi COVID-19 visti altrove, Tokyo si trova in uno stato di emergenza più rilassato, comprese le restrizioni sugli orari di apertura dei ristoranti e la fornitura di bevande alcoliche.

Tuttavia, si basa molto sull’autoapplicazione e le autorità non possono ordinare alle persone di scendere in strada. Sabato, grandi folle si sono radunate per dare un’occhiata alla competizione di triathlon, con i funzionari che tengono in mano cartelli e altoparlanti chiedendo loro di disperdersi.

Sintomi lievi

Condizioni avverse https://www.reuters.com/lifestyle/sports/athletics-tokyo-dishes-out-punishing-heat-dayside-competitors-2021-08-01 Domenica accolgono gli atleti allo Stadio Olimpico come un termometro accanto al pista La temperatura ha raggiunto i 40 gradi Celsius (104 gradi Fahrenheit) all’aria aperta a circa 50 metri dal traguardo.

Muto ha affermato che le 30 persone coinvolte nell’organizzazione di questo evento sportivo globale, inclusi volontari e appaltatori, hanno avuto un colpo di calore, ma tutti avevano sintomi lievi.

In piscina non c’è nessuna preoccupazione: dopo aver vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 mista femminile e aver completato la doppietta sprint con una vittoria nei 50 metri stile libero, McKean ha riscritto il libro dei record.

Questa impresa ha visto McKeon unirsi a Michael Phelps, Mark Spitz e Matt Biondi, diventando l’unico nuotatore a vincere sette medaglie alle Olimpiadi. Nel 1952, la ginnasta russa Maria Gorokhovskaya (Maria Gorokhovskaya) fu l’unica donna a vincere sette campionati in qualsiasi altro evento.

“Sembra ancora molto surreale. Non avrei mai pensato di vincere due medaglie d’oro in una partita… Sono molto orgoglioso di me stesso”, ha detto il 27enne.

Caeleb Dressel ha confermato il suo dominio nel nuoto sprint maschile e ha vinto 50 stili liberi. Con la squadra americana che ha vinto la staffetta mista maschile, l’americano ha aumentato le sue 100 medaglie d’oro e ha vinto la quinta medaglia olimpica.

Gli Stati Uniti hanno concluso l’affascinante gara di nuoto con 11 medaglie d’oro a Tokyo, 5 in meno di Rio e Londra. L’Australia ha vinto 9 medaglie d’oro nel nuoto, che è la medaglia d’oro più nuotata che hanno vinto alle Olimpiadi, mentre il Regno Unito ha vinto 4 medaglie d’oro, che fa parte di un record di 8 medaglie.

Byers si è ritirata dalle finali dell’evento floor e deciderà entro la fine della settimana se partecipare ai restanti eventi per i quali è ammissibile.

Questi giochi sono un palcoscenico per lei per consolidare la sua posizione di miglior ginnasta nella storia del mondo e diventare l’olimpionica femminile più vista.

Invece, ha fatto solo un volteggio ed è stata in disparte, concentrandosi sulla sua salute mentale.

“Comunque, Simone, ti sosteniamo”, ha detto la squadra di ginnastica degli Stati Uniti quando ha annunciato la sua decisione di non giocare in campo.

La Cina guida la lista delle medaglie con 22 medaglie d’oro, gli Stati Uniti seguono con 19 e il Giappone è terzo con 17.

Gong Lijiao ha migliorato le prestazioni della squadra cinese con una medaglia d’oro nella gara di lancio del peso femminile. “Penso che tutto il mio duro lavoro valga la pena”, ha detto dopo aver sconfitto l’americana Raven (NASDAQ:) Saunders e la neozelandese Valerie Adams.

Nonostante sia stata picchiata, Adams continuava a sorridere e a sventolare le foto dei suoi due figli.

“Spero solo di continuare a ispirare le atlete di tutto il mondo”, ha detto Adams, aggiungendo un’altra medaglia di bronzo olimpica alle due medaglie d’oro a Pechino e Londra e alla medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio. “Se vuoi un figlio e vuoi tornare in cima al mondo, puoi, puoi sicuramente farlo.”

I 100 metri maschili riprenderanno nelle semifinali e nelle finali più tardi domenica. Dopo il ritiro della Triple Crown Usain Bolt, il nuovo campione sarà incoronato.

La squadra degli Stati Uniti sembra aver vinto la medaglia d’oro per la prima volta dal 2004, ma questa è la partita più aperta da anni.Il più popolare pre-partita Trayvon Bromell ha passato solo sabato come un perdente veloce.I preliminari illustrano questo punto.