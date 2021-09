Gli osservatori affermano che le leggi contro la discriminazione sul posto di lavoro sono popolari, ma cambiare la mentalità “incorporata” è cruciale

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

L’anno scorso, il servizio di consulenza in materia di molestie e discriminazioni sul posto di lavoro di AWARE ha rilevato che 67 clienti sono stati discriminati.

L’organizzazione per i diritti delle donne ha dichiarato in una dichiarazione su Facebook di accogliere favorevolmente la legislazione contro la discriminazione.

“Siamo molto felici di intraprendere questa azione tanto necessaria, che AWARE ha richiesto in precedenza”, ha affermato.

Ma solleva anche alcune domande, come quali sono i poteri di contrasto del nuovo tribunale e quali sanzioni saranno imposte al datore di lavoro sbagliato.

AWARE ha dichiarato: “La discriminazione sul posto di lavoro viene spesso praticata in modo intelligente, il che rende difficile per le persone colpite difendere il proprio caso”.

“Speriamo che la legislazione possa spiegare chiaramente i diversi tipi di discriminazione e assicurare alle vittime che saranno adeguatamente protette dalle ritorsioni degli autori”.

La legge non basta

Mr. Johnson Paul, CEO della Camera di commercio e industria indiana di Singapore, ha affermato che la discriminazione razziale nell’ambiente aziendale è in aumento.

“Le preoccupazioni per le varianti CECA e Delta stanno sollevando sospetti, il che potrebbe esacerbare la fragile situazione”, ha affermato, riferendosi all’accordo di cooperazione economica globale tra India e Singapore.

Ma ha sottolineato che l’istruzione e la pubblicità sono più importanti del “controllo dei danni”.

“Le leggi ei tribunali servono in realtà a risolvere le controversie, non a risolvere i pregiudizi più profondi… È possibile stabilire regole chiare, ma possono anche essere aggirate e fraintese”.

Il signor Abhimanyau Pal, CEO di SPD, un ente di beneficenza che serve i disabili a Singapore, ha affermato che l’incorporazione nella legge delle attuali linee guida contro la discriminazione sul posto di lavoro è una delle misure più potenti adottate dal governo per proteggere i lavoratori chimici emarginati dalla discriminazione negli ultimi anni.

Ciò può significare un trattamento migliore per le persone con disabilità sul posto di lavoro, perché i datori di lavoro devono rispettare pratiche di lavoro eque e basate sui risultati. Ma crede anche che la legge da sola potrebbe non essere sufficiente per garantire un reclutamento inclusivo ed equo.

“Quando il lavoro non è sicuro, tali leggi possono proteggere le persone con disabilità dalla discriminazione sul posto di lavoro e dal licenziamento ingiusto”.

Ma può anche essere un’arma a doppio taglio, ha detto Pal, perché alcune aziende potrebbero scegliere di non assumere determinati candidati per evitare di infrangere la legge.

Cosa si può ottenere con la legislazione?

La sig.ra Linda Teo, Regional Manager di ManpowerGroup Singapore, ha affermato che la normativa potrebbe rendere alcuni datori di lavoro più cauti quando assumono determinati dati demografici.

“Affinché la legislazione sia efficace, deve essere integrata con l’istruzione attuale per cambiare la mentalità e l’atteggiamento nei confronti di pratiche di lavoro inclusive”, ha affermato.

Ma ha sottolineato che la legge fornirà un quadro più chiaro per la discriminazione. I datori di lavoro ei lavoratori comprenderanno anche meglio le loro rispettive responsabilità e diritti e cosa devono fare per essere equi e responsabili.

“Se la situazione lo richiede, fornirà anche alle parti interessate una base legale per fare ricorso”.

Per saperne di più