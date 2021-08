Gli scienziati affermano che le restrizioni alle frontiere non impediranno alle varianti di entrare nel Regno Unito

Share it

Gli scienziati hanno affermato che le restrizioni alle frontiere possono essere “ritardate” ma non impediranno l’ingresso del coronavirus nel Regno Unito, poiché il governo si prepara ad annunciare questa settimana la semplificazione del sistema di viaggio internazionale.

una tesiGuidato dai membri del gruppo consultivo scientifico per le situazioni di emergenza (Sage) e da eminenti studiosi e reso pubblico venerdì, è stato scoperto che la “più grande minaccia” per la salute e la sicurezza è l’emergere di nuove varianti in patria e all’estero, e ha sottolineato che con l’aumentare del numero di turisti nel Regno Unito, aumenterà anche il rischio di importazione di merci.

Tuttavia, gli scienziati hanno avvertito che a lungo termine è improbabile che i controlli alle frontiere impediscano completamente l’ingresso del virus nel paese e hanno sottolineato che l’aumento della vaccinazione globale potrebbe ridurre efficacemente l’emergere di nuove varianti.

Gli scienziati sottolineano: “Mantenere i controlli alle frontiere a lungo termine o ridurre i viaggi può essere costoso e ritarderà solo piuttosto che impedire le importazioni”.

Hanno sottolineato che rigide restrizioni alle frontiere, come quelle imposte dall’Australia che consentono l’ingresso solo a cittadini, residenti permanenti e famiglie vicine, porteranno “enormi costi economici e sociali e i benefici della riduzione della frequenza delle importazioni devono essere soppesati”.

Gli studiosi hanno anche sottolineato che il modello suggerisce che le restrizioni di viaggio, compresi i test e la quarantena, possono ridurre il numero di restrizioni all’importazione, ma l’efficacia di queste misure dipende da una serie di fattori, incluso il numero di casi in un particolare paese.

L’autore del documento ha aggiunto: “Se la vaccinazione continua a prevenire l’infezione, anche richiedere ai viaggiatori di essere vaccinati può ridurre il rischio di importazione”.

Il documento è stato rivisto alla conferenza Sage il 22 luglio turisti statunitensi ed europei Ha alleviato alcuni dei dilemmi economici e sanitari che il governo ha dovuto affrontare quando ha cercato di delineare la sua strategia a lungo termine per la riapertura del Regno Unito.

Gli autori hanno affermato che aumentare il tasso di jab in tutto il mondo attraverso metodi come la condivisione delle dosi tra i paesi avrà il “massimo impatto” sul tasso di infezione globale, pur riconoscendo che ci sono ancora incertezze riguardo alle condizioni che consentono alle mutazioni di riprodursi.

“A breve termine, può essere utile combinare l’attenzione interna sulla vaccinazione con i controlli sulle importazioni, ma nel[the future]… Cooperare per promuovere la vaccinazione di massa globale potrebbe essere migliore per il Regno Unito”, ha scritto lo scrittore.

Durante la pandemia, alcuni scienziati hanno messo in guardia sui rischi posti dalla riapertura del confine britannico.

Separato File di salvia Secondo le notizie diffuse la scorsa settimana, i consulenti di Spi-M, un sottogruppo di Sage, hanno affermato che “l’eventuale aumento dei viaggi estivi all’estero e il ritorno degli studenti internazionali nelle università in autunno” sono particolarmente preoccupanti.

Allo stesso tempo, il primo ministro britannico Boris Johnson è sempre più sotto pressione da parte del suo Cancelliere dello Scacchiere e dei suoi sostenitori, i quali hanno avvertito che l’attuale sistema turistico è già in conflitto e ha un impatto sull’economia. Effetti negativi, soprattutto nel turismo e industrie dell’ospitalità.

Rispettati

di lunediJohnson ha annullato il piano “Amber Watch List”, che avrebbe consentito ai ministri di spostare i paesi nella Lista rossa in un breve periodo di tempo perché temevano che avrebbe ostacolato i viaggi.

L’industria del turismo ha accolto con favore la notizia. Kate Nicholls, amministratore delegato di UKHospitality, che rappresenta il settore dei viaggi e dell’ospitalità, ha affermato che è necessaria “stabilità”, aggiungendo che la lista ambra “porterà senza dubbio a un crollo della fiducia dei consumatori”.

Prima dell’annuncio di giovedì, i leader del settore hanno esortato i ministri a cancellare ulteriormente quasi tutte le normative sui viaggi, aggiungere una serie di destinazioni turistiche popolari alla lista verde e non tornare più da tutte le regioni tranne le regioni “ad alto rischio”. testato. .

I proprietari di compagnie aeree e aeroporti hanno scritto nel fine settimana al Segretario ai Trasporti Grant Schaps, chiedendo che la maggior parte dell’Europa, degli Stati Uniti e dei Caraibi vengano aggiunti alla lista verde.

L’industria vuole anche cancellare la lista “Amber Plus” che include solo la Francia.

Rapporto supplementare di Alice Hancock