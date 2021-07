Gli sforzi di Putin per controllare i prezzi del cibo minacciano l’industria alimentare Reuters

© Reuters. Foto del file: il 17 luglio 2021, il grano viene raccolto in un campo vicino al villaggio di Suvorovskaya nella regione di Stavropol, in Russia. REUTERS/Eduard Korniyenko



Autori: Polina Devitt e Darya Korsunskaya

Mosca (Reuters)-In una videoconferenza con i comuni russi il mese scorso, una donna ha fatto pressioni sul presidente Vladimir Putin per gli alti prezzi del cibo.

Valentina Sleptsova ha chiesto al presidente perché le banane dell’Ecuador sono ora più economiche in Russia delle carote prodotte internamente e ha chiesto a sua madre come sia così alto il costo di alimenti di base come le patate. La sussistenza dipende “dal salario per la sussistenza”. evento.

Putin ha riconosciuto che gli alti costi alimentari sono un problema, compresi i “cosiddetti cestini di borscht” di verdure di base, e ha accusato gli aumenti dei prezzi globali e la carenza interna. Ma ha detto che il governo russo ha adottato misure per risolvere questo problema e altre misure sono in discussione, ma non ha elaborato.

La Sleptsova è un problema per Putin, che fa affidamento su un ampio consenso pubblico. Il forte aumento dei prezzi al consumo ha messo a disagio alcuni elettori, in particolare quegli anziani russi che ricevevano piccole pensioni, che non volevano vedere l’aumento vertiginoso dell’inflazione negli anni ’90 causato dalla scarsità di cibo.

Ciò ha spinto Putin a spingere il governo ad adottare misure per affrontare l’inflazione. Le misure del governo includono l’imposizione di una tassa sulle esportazioni di grano, che è stata applicata in modo permanente il mese scorso e la limitazione dei prezzi al dettaglio di altri alimenti di base.

Ma così facendo, il presidente ha dovuto affrontare una scelta difficile: cercando di fermare l’insoddisfazione degli elettori per l’aumento dei prezzi, potrebbe danneggiare il settore agricolo russo perché gli agricoltori del paese si sono lamentati del fatto che la nuova tassa ha impedito loro di effettuare investimenti insoddisfatti a lungo termine.

La mossa della Russia, il più grande esportatore di grano al mondo, ha anche fatto salire i costi alimentari, che a loro volta hanno fatto salire l’inflazione in altri paesi. Ad esempio, l’aumento della tassa sulle esportazioni annunciato a metà gennaio ha portato i prezzi globali al livello più alto degli ultimi sette anni.

Dopo che le autorità russe hanno effettuato una soppressione totale degli oppositori legati al critico del Cremlino incarcerato Alexei Navalny, Putin non ha dovuto affrontare una minaccia politica diretta prima delle elezioni parlamentari di settembre. Agli alleati di Navalny è stato impedito di partecipare alle elezioni e hanno cercato di persuadere le persone a votare tatticamente per chiunque tranne il partito di governo pro-Putin, sebbene altri grandi partiti abbiano sostenuto il Cremlino sulla maggior parte delle principali questioni politiche.

Tuttavia, i prezzi dei generi alimentari sono politicamente sensibili e limitare gli aumenti per mantenere la soddisfazione generale fa parte della strategia centrale a lungo termine di Putin.

“Se i prezzi delle auto aumentano, solo poche persone se ne accorgeranno”, ha detto un funzionario russo che ha familiarità con la politica di inflazione alimentare del governo. “Ma quando compri cibo che acquisti ogni giorno, senti che il tasso di inflazione generale sta aumentando bruscamente, anche se non lo è”.

In risposta a una domanda di Reuters, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che il presidente si è opposto all’“aumento irragionevole” dei prezzi dei prodotti nazionali.

Peskov ha detto che questo non ha nulla a che fare con l’elezione o l’umore degli elettori, aggiungendo che anche alla vigilia delle elezioni, questa è sempre stata la massima priorità del presidente. Ha aggiunto quale metodo il governo dovrebbe scegliere per combattere l’inflazione e affrontare le fluttuazioni stagionali dei prezzi e le condizioni del mercato globale colpite dalla pandemia di coronavirus.

Il ministero dell’Economia russo ha dichiarato che le misure adottate dall’inizio del 2021 hanno contribuito a stabilizzare i prezzi dei generi alimentari. Ha affermato che i prezzi dello zucchero sono aumentati del 3% da inizio anno dopo un aumento del 65% nel 2020 e i prezzi del pane sono aumentati del 3% dopo un aumento del 7,8% nel 2020.

La televisione di Stato ha confermato che Slepzova, di Lipetsk, nella Russia centrale, non ha risposto a una richiesta di commento.

“Aiuto tragico”

Dall’inizio del 2020, l’inflazione al consumo in Russia è in aumento, il che riflette le tendenze globali durante la pandemia di COVID-19.

Dopo che Putin ha criticato pubblicamente il governo russo per la sua risposta lenta, il governo russo ha risposto a dicembre. Ha iniziato a imporre una tassa temporanea sulle esportazioni di grano a metà febbraio, per poi impostarla in modo permanente il 2 giugno. Ha inoltre aumentato i limiti temporanei dei prezzi al dettaglio per lo zucchero e l’olio di girasole. Il limite massimo per lo zucchero scade il 1° giugno e il limite massimo per l’olio di girasole durerà fino al 1° ottobre.

Ma l’inflazione al consumo in Russia, compresi cibo e altri beni e servizi, continua a salire, aumentando del 6,5% su base annua a giugno, il tasso di aumento più rapido degli ultimi cinque anni. Nello stesso mese, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 7,9% rispetto all’anno precedente.

Alcuni russi pensano che gli sforzi del governo non siano sufficienti. A causa del calo dei salari reali e dell’elevata inflazione, il rating del Partito Russia Unita al governo è al minimo pluriennale.

Alla Atakyan, una pensionata di 57 anni della località turistica di Sochi, sul Mar Nero, ha detto a Reuters di ritenere che queste misure siano insufficienti, il che ha avuto un impatto negativo sulla sua percezione del governo. Il prezzo delle carote “è 40 rubli (0,5375 dollari), poi 80 rubli, poi 100. Qual è il problema?”, ha chiesto l’ex insegnante.

Galina, una pensionata moscovita, ha chiesto che fosse rivelato solo il suo nome, e si è anche lamentata del forte aumento dei prezzi, compreso il pane. Il 72enne ha dichiarato: “Il tragico aiuto che le persone ricevono è quasi inutile”.

Interrogato da Reuters sull’adeguatezza delle misure, il ministero dell’Economia ha affermato che il governo sta cercando di ridurre al minimo le misure amministrative attuate perché un intervento eccessivo nel meccanismo generale del mercato comporterà rischi per lo sviluppo delle imprese e potrebbe portare a carenze di prodotti.

Peskov ha dichiarato: “Il Cremlino ritiene che le azioni del governo per frenare una serie di aumenti dei prezzi agricoli e alimentari siano molto efficaci”.

Attrito agricolo

Alcuni agricoltori russi hanno affermato di comprendere le motivazioni delle autorità, ma pensano che la tassazione sia una cattiva notizia perché credono che i commercianti russi ridurranno le tasse pagate per il grano per compensare l’aumento dei costi di esportazione.

Un dirigente di una grande azienda agricola nel sud della Russia ha affermato che le tasse danneggerebbero la redditività e significherebbero meno fondi per gli investimenti agricoli. “Ha senso ridurre la produzione per evitare perdite e aumentare i prezzi di mercato”, ha affermato.

Qualsiasi impatto sugli investimenti in attrezzature agricole e altri materiali potrebbe non manifestarsi fino all’inizio della stagione di semina autunnale entro la fine dell’anno.

Negli ultimi anni il governo russo ha investito miliardi di dollari in agricoltura. Questo aumento della produzione, ha aiutato la Russia a ridurre le importazioni di cibo e ha creato posti di lavoro.

Gli agricoltori e gli analisti affermano che se gli investimenti agricoli si riducono, la rivoluzione agricola che ha trasformato la Russia da importatore netto di grano in importatore netto di grano alla fine del XX secolo potrebbe iniziare a finire.

Dmitry Rylko della società di consulenza agricola IKAR con sede a Mosca ha dichiarato: “Le tasse stanno davvero parlando del lento declino del nostro tasso di crescita, non di danni rivoluzionari durante la notte”. “

Alcune persone potrebbero vedere l’impatto prima. Il dirigente dell’agrobusiness e altri due agricoltori hanno detto a Reuters che intendono ridurre l’area di coltivazione del grano nell’autunno del 2021 e nella primavera del 2022.

Il ministero dell’Agricoltura russo ha dichiarato a Reuters che i profitti del settore sono ancora elevati e che il trasferimento dei proventi della nuova tassa sulle esportazioni agli agricoltori sosterrà loro e i loro investimenti, prevenendo così un calo della produzione.

Funzionari russi che hanno familiarità con la politica di inflazione alimentare del governo affermano che le tasse priveranno gli agricoltori solo dei cosiddetti profitti eccessivi.

“Sosteniamo i nostri produttori a fare soldi attraverso le esportazioni. Ma ciò non danneggerà gli interessi dei loro principali acquirenti in Russia”, ha detto il primo ministro Mikhail Mishustin alla camera bassa del parlamento a maggio.

Impatto globale

Secondo i commercianti, le misure del governo potrebbero anche ridurre la competitività del grano russo. Dicono che questo sia dovuto al fatto che le tasse che sono cambiate regolarmente nelle ultime settimane hanno reso più difficile per loro ottenere vendite a termine redditizie se non possono spedire entro poche settimane.

Un commerciante in Bangladesh ha detto a Reuters che ciò potrebbe indurre gli acquirenti esteri a guardare altrove, come l’Ucraina e l’India. Negli ultimi anni, la Russia ha avuto la tendenza ad essere il fornitore più economico per i principali acquirenti di grano come Egitto e Bangladesh.

Da quando Mosca ha imposto una tassa permanente all’inizio di giugno, le vendite di grano russo in Egitto sono state basse. L’Egitto ha acquistato 60.000 tonnellate di grano russo a giugno. Ha acquistato 120.000 tonnellate e 290.000 tonnellate rispettivamente a febbraio e aprile.

Un alto funzionario del governo egiziano, il primo alto funzionario del governo al mondo, ha affermato che i prezzi dei cereali russi sono ancora competitivi, ma le tasse del paese significano che il mercato russo è meno prevedibile in termini di offerta e prezzi e potrebbe causare perdere parte del mercato delle esportazioni. Compratori di grano.

(1 USD = 74,4234 rubli)