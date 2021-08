Gli spread delta spaventano gli investitori, le azioni asiatiche cadono, Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: Il 28 febbraio 2020, è scoppiata una nuova epidemia di coronavirus nel distretto finanziario di Pudong di Shanghai, Cina.Un uomo che indossava una maschera protettiva è stato visto all’interno dell’edificio della Borsa di Shanghai. REUTERS/Aly Song



Scott Murdoch

HONG KONG (Reuters)- I mercati azionari asiatici sono scesi martedì quando la variante del coronavirus Delta si è diffusa nei principali mercati della regione e ha messo in allerta le autorità cinesi, smorzando la fiducia degli investitori.

Dopo che gli investitori asiatici hanno considerato l’impatto che il numero crescente di casi di delta in tutto il mondo potrebbe avere sulla crescita economica globale, il commercio asiatico ha affrontato un debole vantaggio a Wall Street.

In Asia, l’indice più ampio dell’MSCI Asia Pacific al di fuori del Giappone è sceso dello 0,40% nei primi scambi.

È sceso dello 0,85% nei primi scambi.

L’indice delle blue chip cinesi, l’indice Shanghai e Shenzhen 300, è sceso dello 0,80%, mentre l’indice di Hong Kong è sceso dello 0,83%.

Il benchmark australiano S&P/ASX200 è sceso dello 0,25% e lunedì ha raggiunto un record. Plaza Company (New York Stock Exchange:) Ha annunciato l’acquisizione di Scalapay Ltd, una società buy-and-pay, per 29 miliardi di dollari.

La Reserve Bank of Australia dovrebbe mantenere i tassi di interesse invariati allo 0,10% quando si incontreranno nel corso della giornata, ma a causa del blocco di Sydney e Brisbane dovuto all’espansione della variante Delta, la Reserve Bank of Australia ritirerà il suo decisione di riduzione delle obbligazioni.

In Cina, il virus delta si è diffuso dalla costa della terraferma alle città dell’entroterra, spingendo le autorità ad adottare rigorose misure antiepidemiche per controllare l’epidemia

“Dopo la peggiore epidemia dallo scoppio della crisi COVID, milioni di persone sono state rinchiuse in Cina, il che potrebbe avere un impatto maggiore sull’economia globale, dato che la catena di approvvigionamento è a rischio”, ha affermato Elizabeth Tian. Citigroup (NYSE:) Direttore delle soluzioni per i derivati ​​azionari.

Le continue preoccupazioni degli investitori per il rafforzamento da parte della Cina delle normative ufficiali in settori come la tecnologia, la tecnologia finanziaria e l’istruzione hanno esacerbato il sentimento negativo.

Chen Zhikai, capo delle azioni asiatiche di BNP Paribas (OTC:) Asset Management, ha dichiarato: “A causa dell’incertezza causata dalle misure normative, questo è un momento difficile per i mercati azionari asiatici”.

“La scorsa settimana la China Securities Regulatory Commission (CSRC) ha adottato alcune misure per limitare la diffusione del contagio e contrastare le idee popolari nel prossimo settore. Questi giorni hanno funzionato, ma poi abbiamo visto il traffico iniziare ad aumentare e ad invertire di nuovo.

“Dal punto di vista degli investitori globali, stanno in una certa misura considerando di scegliere una stagione degli utili abbastanza forte negli Stati Uniti e in Europa, e quando guardano all’Asia e pensano ‘Dobbiamo essere lì adesso?’ Domanda… la propensione al rischio sarà riaggiustata a breve termine”.

Nonostante la travagliata industria tecnologica cinese, il produttore di auto elettriche Li Auto ha lanciato martedì una doppia quotazione primaria a Hong Kong.Secondo la sua richiesta di scambio, la società raccolga fino a 1,9 miliardi di dollari.

Era in calo dello 0,28%, in calo dello 0,18% e in aumento dello 0,06%.

Il benchmark è sceso di 5,5 punti base all’1,1839% negli scambi pomeridiani, continuando il modello di declino dalla primavera.

Poco dopo che un rapporto dell’Institute of Supply Management ha mostrato che la crescita manifatturiera statunitense è rallentata per il secondo mese consecutivo a luglio, il rendimento ha raggiunto l’1,151%, il livello più basso dal 20 luglio. {nL1N2P92DT]

Nel commercio degli Stati Uniti, i prezzi del petrolio sono scesi dal 3,3% al 3,6%. Gli analisti della Federal Bank hanno affermato che ciò è dovuto al fatto che la variante Delta è stata vista come un “vento contrario con la domanda di petrolio ancora in ripresa”.

Tuttavia, nei primi scambi asiatici, i prezzi del petrolio hanno iniziato a salire leggermente.

Il greggio statunitense è aumentato dello 0,31% a 71,46 dollari al barile. 0,32% a 73,15 dollari USA al barile. L’oro è sceso leggermente.

È sceso dello 0,1% a $ 1812,4352 per oncia.