Gli Stati Uniti accusano le persone di minacciare bombe vicino al Campidoglio degli Stati Uniti Reuters

Gli agenti dell’FBI hanno dichiarato in una dichiarazione giurata che un funzionario delle forze dell’ordine locale nella contea di Cleveland, nella Carolina del Nord, ha contattato l’agenzia il 18 agosto per avvertire Rothbury. Un parente era preoccupato che Rothbery “esprimesse opinioni anti-governative e pianificasse di andare in Virginia o Washington, DC, per commettere violenza”.

Un funzionario delle forze dell’ordine ha affermato che finora non ci sono prove che qualcun altro sia stato coinvolto o abbia cospirato con Rothbury per pianificare l’incidente di giovedì.

Il 51enne Rosebery ha lanciato un allarme al Campidoglio giovedì e ha provocato l’evacuazione degli edifici governativi vicini https://www.reuters.com/world/us/capitol-police-investigating-suspicious-vehicle-near-us -biblioteca- congresso -2021-08-19. Ha minacciato in diretta su Facebook (NASDAQ:) che potrebbe esserci una bomba, mentre teneva in grembo quella che sembrava essere una lattina di metallo.

“La mia memoria non è molto buona, signore”, ha detto Rothbery, aggiungendo che sua moglie ha il diritto di affrontare i suoi problemi di salute e non conosce il nome della sua medicina.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Zia Faruqui ha ordinato una valutazione psicologica di Roseberry perché ha affermato di non poter comprendere la causa contro di lui perché non poteva assumere farmaci antipertensivi e “mentali”.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.