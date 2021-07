Gli Stati Uniti accusano quattro persone di aver complottato per rapire un giornalista di New York che critica l’Iran Reuters

Autore: Joel Sheckman

WASHINGTON (Reuters)-Un atto d’accusa rilasciato martedì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha mostrato che i pubblici ministeri statunitensi hanno accusato quattro iraniani, presumibilmente agenti dell’intelligence di Teheran, di aver cospirato per rapire un giornalista e attivista per i diritti umani di New York che ha criticato l’Iran.

Le autorità statunitensi hanno affermato che negli ultimi anni i funzionari dell’intelligence iraniana hanno ingannato alcuni attivisti all’estero per recarsi nelle loro destinazioni dove sono stati rapiti e rimpatriati in Iran.

Sebbene l’accusa non specifichi l’obiettivo della cospirazione, Reuters ha confermato che si trattava di una giornalista iraniana-americana Masih Alinejad, che ha contribuito al servizio Voice of America finanziato dal governo degli Stati Uniti in persiano e che ha riferito di questioni relative ai diritti umani in Iran.

Reuters ha chiesto conferma che Alinejad fosse l’obiettivo della cospirazione e il Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare.

Ma dopo che l’accusa è stata annunciata, Reuters ha contattato Irene Nejad per telefono e ha detto che era in stato di shock. Ha detto che ha collaborato con l’FBI da quando è stata contattata dall’FBI attraverso le foto scattate dai cospiratori otto mesi fa.

“Mi hanno detto che la Repubblica islamica è molto vicina”, ha detto.

Secondo i pubblici ministeri, i quattro iraniani hanno usato false scuse per assumere investigatori privati ​​per monitorare la giornalista a Brooklyn e per filmare la sua famiglia e la sua residenza come parte di una cospirazione per rapirla.

Il procuratore statunitense Audrey Strauss nel distretto meridionale di New York ha dichiarato che i quattro imputati avevano intenzione di “condurre con la forza le loro vittime designate in Iran, dove il destino delle vittime è quanto meno incerto”.

I pubblici ministeri hanno affermato che gli agenti iraniani hanno assunto investigatori privati ​​a Manhattan per monitorare Irene Ahmadinejad e la sua famiglia, sostenendo che era una persona scomparsa a Dubai e che era fuggita dal paese per sfuggire ai debiti.

Il pubblico ministero ha affermato che gli agenti iraniani hanno studiato come hanno portato il giornalista da New York a un’imbarcazione ad alta velocità diretta a Caracas.

Alan Kohler Jr., vicedirettore dell’unità di controspionaggio dell’FBI, ha affermato che le istruzioni dell’Iran di agire contro il giornalista erano “intente a riportare i nostri cittadini in Iran come rappresaglia per la loro libertà di parola”.

Il pubblico ministero ha affermato che nel 2019 i funzionari dell’intelligence iraniana hanno attirato fuori dal paese Ruhollah Zam, un giornalista che viveva in Francia, arrestandolo con l’accusa di sedizione e successivamente giustiziato in Iran.

Non è stato possibile raggiungere un rappresentante della missione iraniana presso le Nazioni Unite per un commento.

Alinejad ha affermato di aver fatto arrabbiare l’Iran propagando le proteste delle donne iraniane contro la legge che richiede l’hijab e affermando che gli iraniani sono stati uccisi nelle manifestazioni nel 2019.

Irene Ahmadinejad ha detto che gli agenti iraniani hanno ripetutamente cercato di attirarla in Turchia minacciandola e promettendole di incontrare la sua famiglia, ha detto.

All’inizio di quest’anno, gli agenti dell’FBI hanno avvertito Ali Nejad che l’Iran aveva intenzione di rapirla e ha spostato la giornalista e suo marito in una serie di case sicure durante le indagini sul caso.

Ha detto che ancora non poteva leggere l’atto d’accusa.

“Non posso credere di non essere al sicuro nemmeno negli Stati Uniti”, ha detto.