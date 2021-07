Gli Stati Uniti ampliano la lista nera economica, la Cina condanna la “soppressione irragionevole” Reuters

Nel 2019, il Ministero del Commercio sotto la guida dell’allora presidente Donald Trump ha preso di mira il trattamento delle minoranze musulmane da parte della Cina, prendendo di mira 20 uffici di pubblica sicurezza cinesi e 8 società (tra cui la società di videosorveglianza Hikvision) e i leader della tecnologia di identificazione facciale Shangtang Technology e Megvii Technology Co. , Ltd. attaccato.

Una delle nuove entità, Wuhan Ruike Fiber Laser Technology Co., Ltd., ha dichiarato domenica in un documento di scambio che aggiungerlo alla lista nera economica non avrà un impatto significativo sulla sua ricerca e produzione.

