Gli Stati Uniti avvertono gli americani di non andare all’aeroporto di Kabul, citando i rischi per la sicurezza, Reuters

Kabul (Reuters)-Sabato gli Stati Uniti hanno consigliato agli americani in Afghanistan di evitare di recarsi all’aeroporto di Kabul sulla base del fatto che quasi una settimana dopo che gli islamisti talebani hanno preso il controllo, migliaia di persone si sono radunate per cercare di fuggire dal Paese, mettendo a rischio la sicurezza.

Nell’ultima settimana, nell’aeroporto caldo e polveroso, la folla è aumentata: madri, padri e bambini sono stati schiacciati contro i muri di cemento dell’esplosione mentre imploravano di consentire alle loro famiglie di andarsene.

I talebani hanno esortato coloro che non avevano documenti di viaggio a tornare a casa. Funzionari della NATO e dei talebani affermano che da domenica almeno 12 persone sono state uccise dentro e intorno all’aeroporto a pista singola.

“A causa delle potenziali minacce alla sicurezza fuori dai cancelli dell’aeroporto di Kabul, raccomandiamo ai cittadini americani di evitare di recarsi all’aeroporto in questo momento ed evitare i cancelli dell’aeroporto a meno che non si ricevano istruzioni individuali da un rappresentante del governo degli Stati Uniti”, ha detto una fonte statunitense. Lo ha detto la consultazione dell’ambasciata.

Un alto ufficiale dell’esercito americano ha dichiarato che il gate dell’aeroporto di Kabul è stato chiuso per un breve periodo nelle ultime 24 ore, ma secondo quanto riferito, la situazione del “nemico” dentro e fuori l’aeroporto a pista unica non è cambiata.

Un funzionario talebano ha affermato in un’intervista a Reuters che non si possono escludere rischi per la sicurezza, ma che l’organizzazione “ha lo scopo di migliorare la situazione e fornire un’evacuazione regolare per le persone che cercano di partire durante il fine settimana”.

I talebani stanno ancora lavorando per formare un nuovo governo e sabato il cofondatore dell’organizzazione Mullah Baradar è arrivato a Kabul per colloqui con altri leader.

Quando l’esercito guidato dagli Stati Uniti si ritirò, l’organizzazione avanzò rapidamente in tutto il paese, in coincidenza con il “crollo scioccante” dell’esercito afghano descritto sabato dal cancelliere tedesco Angela Merkel, suscitando il timore di ritorsioni. E tornò alla rigorosa legge islamica. I talebani hanno esercitato il potere quando hanno preso il potere 20 anni fa.

A causa del caos aeroportuale, la Svizzera ha rinviato i voli charter da Kabul.

Il ministero federale degli affari esteri svizzero ha dichiarato sabato in una dichiarazione: “La situazione della sicurezza intorno all’aeroporto di Kabul è peggiorata in modo significativo nelle ultime ore. Il gran numero di persone davanti all’aeroporto e gli scontri a volte violenti impediscono l’accesso all’aeroporto. .”

Alti funzionari degli Stati Uniti affermano che gli Stati Uniti hanno evacuato 2.500 americani da Kabul la scorsa settimana https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-says-2500-americans-evacuated-kabul-past-week- 2021- Saturday , 08-21, aggiungendo che Washington sta combattendo “tempo e spazio” per evacuare le persone dall’Afghanistan.

Il portavoce del Pentagono John Kirby (NYSE:) ha affermato di non avere un “numero perfetto” di quanti americani rimarranno a Kabul e in Afghanistan più ampiamente.

Gestione della crisi

Il funzionario talebano ha affermato che l’organizzazione prevede di preparare un nuovo modello di governance afghana nelle prossime settimane, con diversi team per risolvere problemi di sicurezza interna e finanziari.

“Esperti del governo precedente saranno introdotti nella gestione delle crisi”, ha detto a Reuters.

Il funzionario ha aggiunto che la nuova struttura di governo non sarà la democrazia come definita dall’Occidente, ma “proteggerà i diritti di tutti”.

Il funzionario ha detto che Baradar incontrerà comandanti radicali, ex leader di governo e responsabili politici e studiosi religiosi.

Il ritardo nella formazione di un nuovo governo o addirittura nell’annuncio di chi guiderà il nuovo governo talebano evidenzia la mancanza di preparazione del movimento per l’improvviso crollo delle truppe addestrate dall’Occidente che combattono da anni.

Finora il leader generale dei talebani, il mullah Haibatullah Akhundzada, è rimasto in silenzio in pubblico. Deve anche unire i diversi gruppi del movimento. Ora i loro interessi potrebbero non essere sempre gli stessi perché hanno ottenuto la vittoria.

I talebani seguono l’Islam sunnita estremamente duro. Da quando hanno ripreso il potere, hanno cercato di mostrare https://www.reuters.com/world/asia-pacific/kabul-turmoil-mounts-talibans-pr-offensive-falters-2021-08-21 Volti più gentili, ha detto che vogliono la pace e rispetteranno i diritti delle donne nel quadro della legge islamica.

Durante il loro periodo di governo dal 1996 al 2001, hanno anche seguito la legge islamica, vietando alle donne di non indossare il burqa lungo quando lavorano o quando escono e proibiscono alle ragazze di andare a scuola.

Storia tragica

Singoli afgani e gruppi di assistenza e difesa internazionali hanno riferito di aver reagito duramente alle proteste e di aver arrestato coloro che avevano ricoperto incarichi di governo, criticato i talebani o lavorato con gli americani.

“Abbiamo sentito di alcune atrocità e crimini contro i civili”, ha detto il funzionario talebano, che ha chiesto di non essere nominato.

“Se (membri talebani) stanno facendo questi problemi di legge e ordine, saranno indagati”, ha detto. “Possiamo capire il panico, lo stress e l’ansia. La gente pensa che non ne saremo responsabili, ma non è così”.

Nei giorni scorsi, quando uomini armati andavano di casa in casa, ex funzionari hanno raccontato la tragica storia di evitare i talebani. Una famiglia di 16 persone ha descritto di essere corsa in bagno, ha spento le luci e la bocca dei bambini era coperta, timorosa delle loro vite https://www.reuters.com/world/asia-pacific/cowering-bathroom-some- afghani-dread-taleban-knock-2021-08-20.

Baradal, il capo dell’ufficio politico dei talebani, è un membro della squadra negoziale dell’organizzazione a Doha, la capitale del Qatar.