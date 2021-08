Gli Stati Uniti avviano un’indagine di sicurezza sui furgoni Mercedes utilizzati per la consegna di Amazon e le ambulanze Reuters

Nella denuncia del 16 marzo, un autista di Pittsburgh ha dichiarato che l’auto era in stallo quando era parcheggiata: “È rotolata giù per la collina sul tetto dell’auto di qualcuno e potrebbe uccidere qualcuno… Questa è la seconda volta che uso un Amazon -sprinter Mercedes marchiato in un incidente su un veicolo diverso con esattamente lo stesso sistema operativo dei freni malfunzionante.”

Il rapporto dell’agenzia non ha specificato quanti degli otto rapporti sugli incidenti erano su camion utilizzati come veicoli per le consegne di Amazon.

L’agenzia ha affermato che dopo aver utilizzato la funzione Auto-P per trasferire il veicolo nel parcheggio, ha ricevuto 11 segnalazioni del problema. NHTSA ha dichiarato di aver ricevuto 8 incidenti e 1 rapporto di infortunio relativo ai camion Mercedes-Benz Sprinter 2500/3500/4500. L’agenzia non ha rivelato il numero totale di veicoli oggetto di indagine.

WASHINGTON (Reuters) – La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha dichiarato venerdì di aver avviato un’indagine preliminare sui rapporti di alcuni furgoni Mercedes-Benz Sprinter del 2019 configurati per essere utilizzati da Amazon (Nasdaq:) Il veicolo di consegna o ambulanza, è rotolata via e se n’è andata poco dopo essere stata trasferita al parcheggio.

