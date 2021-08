Gli Stati Uniti avviano un’indagine formale sulla tecnologia di guida autonoma di Tesla

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Aggiornamento Tesla Inc

I regolatori indipendenti hanno ripetutamente esortato il governo degli Stati Uniti a indagare sugli incidenti che coinvolgono la tecnologia del pilota automatico di Tesla, accusando il produttore di auto elettriche di aver rilasciato una tecnologia non provata sulle strade pubbliche.

La National Highway Traffic Safety Administration sotto il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ha rivelato lunedì di aver avviato indagini su 11 incidenti che hanno coinvolto veicoli Tesla in cui erano presenti veicoli di emergenza.

L’agenzia ha dichiarato che questi incidenti che hanno provocato 17 feriti e 1 morte hanno coinvolto tutti il ​​veicolo che ha attivato il pilota automatico dell’auto o la modalità di controllo automatico della velocità e si sono verificati in scene con segnali di avvertimento visibili per il conducente (come coni e frecce).

Questa mossa segna un’intensificazione delle indagini sul software Autopilot di Tesla, che finora è stata guidata dalla National Transportation Safety Commission indipendente. A differenza di questa organizzazione, NHTSA ha il diritto di imporre un richiamo dei veicoli quando vengono scoperti guasti e di formulare regolamenti per l’intero settore.

Il sondaggio annunciato lunedì copre quasi tutti i veicoli Tesla venduti negli Stati Uniti negli ultimi anni, circa 765.000 veicoli. Dopo la notizia, il prezzo delle azioni della casa automobilistica è sceso di oltre il 4%. L’autorità di regolamentazione cinese per la sicurezza automobilistica ha dichiarato a giugno che Tesla aveva richiamato volontariamente quasi 300.000 veicoli a causa di problemi con il software Autopilot, ma Tesla è stata in grado di risolvere il problema in seguito.

Questa indagine è stata condotta dopo che l’NTSB ha fortemente criticato i regolatori federali perché ha affermato che si trattava di un “metodo di monitoraggio non interferente”. [that] Rappresenta un potenziale rischio per gli automobilisti e gli altri utenti della strada”.

Il CEO di Tesla Elon Musk è stato preso di mira dall’industria per aver rivendicato il software.

All’inizio di quest’anno, il presidente dell’NTSB Robert Sumwalt (Robert Sumwalt) ha affermato che Tesla ha rilasciato una “beta” del suo software per i test su strade pubbliche con supervisione limitata.

In un documento datato 13 agosto, la National Highway Traffic Safety Administration ha dichiarato di aver confermato 11 incidenti avvenuti dal 2018. Tra questi, vari modelli di Tesla “sono entrati in scena dei primi soccorritori e successivamente si sono schiantati contro di loro. Uno o più veicoli coinvolti in questi scenari”.

Musk è stato criticato per il suo marketing aggressivo del software Tesla e per la sua decisione di chiamarlo Autopilot, anche se è solo un cosiddetto sistema di assistenza alla guida di Livello 2, che è lontano dal Livello 5 completo in cui le auto possono guidare autonomamente.

L’agenzia ha dichiarato lunedì: “NHTSA ricorda al pubblico che nessun veicolo commerciale a motore può guidare autonomamente oggi.” “Ogni veicolo disponibile richiede che un conducente umano sia sempre sotto controllo e tutte le leggi statali richiedono che i conducenti umani guidino il veicolo. Responsabile.”

L’indagine federale indagherà sullo stato della tecnologia di intelligenza artificiale di Tesla e sul sistema che l’azienda utilizza per monitorare i conducenti per assicurarsi che siano concentrati e abbiano il pieno controllo del veicolo quando necessario. Nel 2016, dopo il primo incidente mortale noto avvenuto quando il suo sistema di pilota automatico è stato messo in funzione, Tesla ha emesso un ulteriore avvertimento al conducente.

“Al fine di allinearsi con la missione di sicurezza principale di NHTSA e per comprendere meglio le cause di alcuni incidenti Tesla, NHTSA sta implementando il sistema Tesla Autopilot e le tecnologie e i metodi utilizzati per monitorare, assistere e costringere i conducenti a partecipare alla guida. Valutazione iniziale, e il pilota automatico è in uso”, ha affermato NHTSA.

“Alcune funzioni avanzate di assistenza alla guida possono migliorare la sicurezza aiutando i conducenti a evitare le collisioni e a ridurne la gravità, ma come tutte le tecnologie e le apparecchiature sui veicoli a motore, i conducenti devono usarle in modo corretto e responsabile”.

Il sondaggio copre la maggior parte dei veicoli Tesla prodotti dal 2014, inclusi i modelli Y, X, S e 3.