Gli Stati Uniti cancellano le accuse di frode sui visti contro i ricercatori cinesi Reuters

Il giudice in questo caso ha successivamente ordinato la cancellazione dell’intervista dell’FBI perché Tang non è stata letta sui suoi diritti di Miranda e ha messo in guardia contro l’autoincriminazione.

Questa mossa arriva anche nel momento in cui il vicesegretario di Stato americano Wendy Sherman sta per visitare la Cina.

I gruppi per le libertà civili come l’American Civil Liberties Union e l’Asian Legal Caucus hanno espresso preoccupazione per questi casi, affermando che riflettono pregiudizi anti-cinesi.

Almeno cinque ricercatori cinesi sono stati arrestati per questo problema l’anno scorso e due di loro sono ancora in prigione.

Questa mossa arriva dopo che la difesa ha chiamato lunedì per archiviare il caso.Sulla base delle prove recentemente divulgate dal rapporto dell’analista dell’FBI, il rapporto si chiedeva se la questione delle domande di visto “di servizio” fosse abbastanza chiara per l’Università Militare Cinese e per gli scienziati medici. Ospedale.

Tang Juan è una ricercatrice in visita presso la Davis School of Medicine dell’Università della California.Il suo processo con giuria inizierà lunedì ed è stato arrestato nel luglio dello scorso anno con l’accusa di aver nascosto il suo passato militare.

(Reuters)-Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha preso provvedimenti giovedì per far cadere tutte le accuse contro un ricercatore cinese che è stato arrestato per frode sui visti lo scorso anno per una “iniziativa cinese” volta a prevenire il trasferimento di tecnologia statunitense.

