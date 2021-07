Gli Stati Uniti chiedono alla corte di respingere l’appello del governo contro la sentenza TikTok Reuters

L’ordine Biden ordina al Dipartimento del Commercio di monitorare le applicazioni software come TikTok che potrebbero influire sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e formulare raccomandazioni entro 120 giorni per proteggere i dati statunitensi acquisiti o accessibili da società controllate da avversari stranieri.

Durante la presidenza di Donald Trump, il Dipartimento del Commercio ha anche cercato di vietare altre transazioni che potrebbero effettivamente vietare l’uso di WeChat negli Stati Uniti, e in seguito ha cercato restrizioni simili per vietare l’uso di TikTok. Il tribunale ha impedito che tutte queste restrizioni avessero effetto.

