Gli Stati Uniti considerano il rilascio di visti per le donne afghane dopo il ritiro dall’esercito Reuters

Human Rights Watch ha scritto ad aprile che le donne che appaiono in televisione e alla radio affrontano particolari minacce. “Le giornaliste potrebbero non essere prese di mira solo a causa dei problemi che riportano, ma sfidano anche le norme sociali che vietano alle donne di assumere ruoli pubblici e di andare a lavorare”.

La Casa Bianca ha rifiutato di commentare gli sforzi per ottenere più visti per i difensori dei diritti delle donne afghane. Il presidente Joe Biden parlerà del ritiro delle truppe statunitensi giovedì pomeriggio e dovrebbe menzionare i diritti delle donne.

I gruppi per i diritti hanno sostenuto alla Casa Bianca e al Dipartimento di Stato che le donne e i loro sostenitori e sostenitori che hanno beneficiato dei due anni di occupazione degli Stati Uniti dovrebbero essere inclusi in qualsiasi elenco rapido.

Uno dei funzionari ha affermato che il governo non solo presta attenzione alle donne minacciate, ma anche agli uomini e alle minoranze in occupazioni ad alto rischio.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto al Dipartimento di Stato e alla Casa Bianca di aggiungere fino a 2.000 visti specificamente per le donne svantaggiate e i difensori dei diritti delle donne nel loro piano politico in corso per evacuare migliaia di afgani dopo il ritiro delle forze armate statunitensi questo mese. L’attuale piano https://www.reuters.com/article/us-usa-afghanistan-visas-idAFKCN2DR2KG include traduttori che lavorano con forze militari straniere.

