Gli Stati Uniti considerano l’inasprimento della guida alle mascherine per gli americani vaccinati

I funzionari sanitari degli Stati Uniti stanno discutendo di inasprire le linee guida per gli americani vaccinati affinché indossino maschere e invertono le loro pratiche allentate mentre il paese risponde all’ondata di nuove infezioni da coronavirus legate alla variante Delta.

Il capo consigliere medico di Joe Biden, Anthony Fauci, ha dichiarato domenica alla CNN che, dato il numero crescente di casi in tutto il paese, sta “considerando attivamente” la proposta di cambiare le maschere.

Dopo il grande successo dell’introduzione della vaccinazione all’inizio di quest’anno, l’amministrazione Biden sta ora affrontando nuove pressioni per controllare la pandemia, specialmente nelle aree in cui la vaccinazione è rimasta indietro, i tassi di infezione sono aumentati e i tassi di ospedalizzazione hanno iniziato a risorgere.

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) una volta consigliavano agli americani non vaccinati di indossare maschere, ma a maggio ha allentato la guida per gli americani vaccinati, affermando che saranno in grado di indossare maschere in molti ambienti interni.

Sebbene la Casa Bianca abbia insistito sulla raccomandazione di indossare una maschera nei giorni scorsi, Fauci ha affermato di aver discusso di modifiche a queste linee guida, che rappresenteranno un importante cambiamento per il governo.Allo stesso tempo, i funzionari dell’amministrazione Biden hanno anche affermato che stanno indagando se alcuni americani che sono stati vaccinati potrebbero aver bisogno di un’ulteriore iniezione nota come booster ——Per mantenere la loro protezione.

Gli esperti sanitari americani temono che se gli Stati Uniti non aumenteranno rapidamente la quantità di vaccinazione, gli Stati Uniti potrebbero scatenare una nuova ondata di casi pericolosi in tutto il paese: anche Fauci ha espresso questa preoccupazione.

“Se si guarda al punto di svolta della curva dei casi, siamo nella direzione sbagliata”, ha detto Fauci. “Se non vacciniamo le persone, il modello prevede che saremo nei guai”, ha aggiunto.

Uno dei motivi per cambiare le linee guida sul mascheramento è “svolta“Anche l’infezione tra le persone vaccinate con sintomi lievi o assenti può esacerbare la diffusione della pandemia tra le popolazioni vulnerabili.

L’ex direttore della Food and Drug Administration degli Stati Uniti Scott Gottlieb ha dichiarato domenica alla CBS che indossare una maschera “aiuta ancora” le persone vaccinate e le persone devono essere consapevoli dell’alto tasso di trasmissione del virus.

“Se hai persone vulnerabili intorno a te, se ti occupi di un neonato o di un paziente anziano, e sei vaccinato, se non ti senti bene, dovresti controllarlo invece di pensare di essere impermeabile anche se sei vaccinato. Se ricevi il vaccino, non contrarrete alcuna infezione”, ha detto Gottlieb.

Le preoccupazioni per la pandemia negli Stati Uniti potrebbero escludere le altre priorità di Biden nella seconda metà del suo primo anno in carica, inclusa l’economia aggiuntiva legislazione, Legge sulla riforma della polizia e sui diritti di voto.

In politica, la maggior parte delle pressioni e delle critiche è caduta su deputato repubblicano A livello nazionale e locale, non hanno incoraggiato la vaccinazione o hanno dubitato della sua efficacia. Tuttavia, se gli americani ritengono che il Paese stia regredendo nella pandemia e imponga nuove restrizioni all’attività economica, potrebbero essere colpiti anche i Democratici e la Casa Bianca.

“In ogni caso, non siamo dove eravamo un anno fa o sei mesi fa. Abbiamo vaccini altamente efficaci. Quindi lo sforzo ora è vaccinare”, ha detto domenica alla CBS il segretario al commercio degli Stati Uniti Gina Raymondo.