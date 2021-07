Gli Stati Uniti definiscono “preoccupante” l’arsenale nucleare cinese Reuters

Gli esperti di non proliferazione hanno affermato che quest’anno la Cina promuoverà lo sviluppo di combustibile per una nuova generazione di reattori nucleari e produrrà una grande quantità di materiali che possono essere utilizzati per fabbricare armi nucleari.

“Questo accumulo è preoccupante. Solleva interrogativi sulle intenzioni della Cina. Per noi, sottolinea l’importanza di adottare misure pratiche per ridurre i rischi nucleari”, ha affermato.

Il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Ned Price ha affermato in una normale conferenza stampa che sta diventando sempre più difficile per la Cina nascondere questo accumulo e che sembra aver deviato dalla sua strategia nucleare decennale basata sulla deterrenza minima.

