Gli Stati Uniti difendono gli attacchi in Iraq e Siria; le milizie sostenute dall’Iran hanno promesso di vendicarsi contro Reuters

Biden ha rifiutato di commentare lo sciopero che ha avuto luogo domenica. Ma lunedì incontrerà il presidente uscente di Israele Reuven Rivlin alla Casa Bianca per ampie discussioni, che includeranno gli sforzi dell’Iran e degli Stati Uniti per ricongiungersi all’accordo nucleare iraniano. Questi sforzi hanno suscitato seria preoccupazione in Israele, il nemico numero uno dell’Iran.

I critici di Biden affermano che l’Iran non è credibile e sottolineano che l’attacco dei droni dimostra ulteriormente che l’Iran e i suoi delegati non accetteranno mai la presenza militare degli Stati Uniti in Iraq o in Siria.

Il segretario stampa della Casa Bianca, Jen Psaki, ha affermato che l’Iran è il cattivo nella regione, sostenendo “un comportamento estremamente problematico”, ma difendendo l’apertura diplomatica come un modo per rifiutare il possesso di armi nucleari da parte di Teheran.

Due funzionari statunitensi, che hanno chiesto di non essere nominati, hanno detto a Reuters che da aprile le milizie sostenute dall’Iran hanno effettuato almeno cinque attacchi di droni su strutture utilizzate dagli Stati Uniti e dal personale della coalizione in Iraq.

Questa è la seconda volta che il presidente Joe Biden ordina attacchi di rappresaglia contro le milizie sostenute dall’Iran da quando è entrato in carica cinque mesi fa. A febbraio, ha ordinato un attacco limitato in Siria in risposta a un attacco missilistico in Iraq.

L’esercito iracheno ha condannato gli attacchi aerei statunitensi. Le forze irachene e statunitensi si sono strettamente coordinate in una lotta separata in Iraq per combattere i resti del gruppo estremista sunnita ISIS.

Il governo iracheno, preoccupato di essere coinvolto nel conflitto Usa-Iran, ha condannato l’attacco al territorio iracheno e ha dichiarato che avrebbe “studiato tutte le opzioni legali” per evitare che tali azioni si ripetano. La Siria ha descritto l’attacco come una “palese violazione della santità della Siria e dell’Iraq”.

La milizia irachena ha stretto un’alleanza con l’Iran in una dichiarazione che menzionava quattro membri della fazione di Kataib Sayyed al-Shuhada che hanno affermato di essere stati uccisi in un attacco al confine tra Siria e Iraq. Hanno giurato di vendicarsi.

Il segretario di Stato americano Anthony Brinken ha dichiarato ai giornalisti a Roma: “Abbiamo intrapreso azioni necessarie, appropriate e ponderate per limitare il rischio di escalation, inviando allo stesso tempo un messaggio deterrente chiaro e inconfondibile”.

L’esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira strutture di combattimento e stoccaggio di armi in due località in Siria e una in Iraq in risposta agli attacchi dei droni da parte delle milizie contro il personale e le strutture statunitensi in Iraq.

© Reuters. Il 28 giugno 2021, il Segretario di Stato americano Anthony Brinken e il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio (non mostrato) hanno tenuto una conferenza stampa congiunta a Roma, in Italia. REUTERS/Guglielmo Mangiapane 2/2

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.