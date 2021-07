Gli Stati Uniti e il Giappone conducono esercitazioni militari in mezzo alle crescenti tensioni tra Cina e Taiwan

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Gli Stati Uniti e il Giappone hanno condotto esercitazioni militari ed esercitazioni militari congiunte in risposta ai conflitti con la Cina a Taiwan, poiché le preoccupazioni sul comportamento arbitrario delle forze armate cinesi continuano a crescere.

Secondo sei persone che hanno chiesto di non essere nominate, i funzionari militari negli Stati Uniti e in Giappone hanno iniziato a pianificare attentamente possibili conflitti nell’ultimo anno dell’amministrazione Trump. Le attività includono giochi di guerra da tavolo top secret ed esercitazioni congiunte nel Mar Cinese Meridionale e nel Mar Cinese Orientale.

A causa della minaccia della Cina a Taiwan e alle Isole Senkaku nel Mar Cinese Orientale, l’allora Primo Ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha deciso nel 2019 di espandere sostanzialmente la pianificazione militare. Secondo tre persone che hanno familiarità con la questione, questo lavoro continua sotto la guida di Biden e del governo del primo ministro giapponese Yoshihide Suga.

Mentre la Cina ha inviato più caccia e bombardieri nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan, inclusi 28 caccia che hanno stabilito un record il 15 giugno, gli Stati Uniti e il Giappone sono rimasti scioccati. Anche la marina cinese, l’aeronautica e la guardia costiera stanno diventando più attive vicino alle isole Senkaku, gestite dal Giappone, ma la Cina e Taiwan rivendicano la sovranità.

La Cina insiste sull’unificazione di Taiwan e del continente. Sebbene abbia espresso la sua speranza per la riunificazione pacifica, non ha escluso l’uso della forza per prendere il controllo di Taiwan.

Randy Schriver, che è stato alto funzionario del Pentagono per gli affari asiatici fino alla fine del 2019, ha dichiarato: “In molti modi, l’Esercito di Liberazione Popolare ha spinto gli Stati Uniti e il Giappone a un nuovo modo di pensare sulla questione di Taiwan”. , sarà vicino. Porta la domanda a casa. “

Per molto tempo, gli Stati Uniti hanno sperato che il Giappone, in quanto alleato del Trattato di mutua difesa, effettui una pianificazione militare più congiunta, ma il Giappone è vincolato dalla costituzione di pace del dopoguerra. Quando l’amministrazione Abe ha reinterpretato la costituzione nel 2015 per consentire al Giappone di proteggere i suoi alleati sotto attacco, questo ostacolo è stato alleviato ma non eliminato.

Quando i due alleati iniziarono a rafforzare il loro piano comune, il Giappone chiese agli Stati Uniti di condividere il suo piano per una guerra contro Taiwan, ma il Pentagono si oppose perché voleva concentrarsi sull’avanzamento graduale del piano tra i due paesi. Un ex funzionario degli Stati Uniti ha dichiarato che l’obiettivo finale è che questi due alleati sviluppino un piano di guerra globale per Taiwan.

Due dei sei hanno affermato che le forze armate statunitensi e la Forza di autodifesa giapponese hanno condotto esercitazioni congiunte nel Mar Cinese Meridionale a scopo di addestramento in caso di catastrofe. Hanno anche tenuto più esercitazioni militari vicino alle isole Senkaku, che hanno anche aiutato a prepararsi per qualsiasi conflitto con la Cina a Taiwan, che si trova a soli 350 chilometri a ovest dell’isola.

“Alcune delle attività che stiamo addestrando sono altamente sostituibili”, ha detto Schleffer, aggiungendo che esercizi come gli sbarchi anfibi nello “scenario di emergenza” sarebbero “direttamente applicabili” a qualsiasi conflitto intorno alle isole Senkaku o allo stretto di Taiwan.

Mark Montgomery è un ammiraglio in pensione che ha comandato il gruppo di battaglia della portaerei USS George Washington ed è stato direttore delle operazioni del comando indo-pacifico dal 2014 al 2017. Ha affermato che il Pentagono ha bisogno di una “piena comprensione” del supporto che il Giappone può fornire. conflitto.

La tensione è aumentata nelle isole Senkaku, gestite dal Giappone ma rivendicate da Cina e Taiwan © Kyodo News via Reuters

Ha aggiunto: “Man mano che la crisi si sviluppa, il Giappone potrebbe diventare un partecipante e gli Stati Uniti dovranno capire in che modo il Giappone sostiene o sostiene gli affari americani”.

I diplomatici statunitensi e giapponesi stanno studiando questioni legali relative a eventuali operazioni militari congiunte, compreso l’accesso alle basi e il tipo di supporto logistico che il Giappone può fornire alle forze statunitensi in conflitto con la Cina.

In caso di guerra a Taiwan, gli Stati Uniti faranno affidamento su basi aeree giapponesi. Ma questo aumenta la probabilità che Tokyo sia coinvolta in un conflitto, soprattutto se la Cina cerca di distruggere la base per contrastare gli Stati Uniti.

Un funzionario ha affermato che gli Stati Uniti e il Giappone hanno urgente bisogno di istituire un meccanismo di condivisione trilaterale con Taiwan per ottenere informazioni sui movimenti della marina e dell’aeronautica cinese, in particolare intorno allo stretto di Miyako a est di Taiwan, dove i sensori nel Giappone nord-orientale e a Taiwan coprono il stretto. . Un sensore da sud-ovest.

“Alcuni di questi dati sono condivisi tra Taiwan e gli Stati Uniti e tra il Giappone e gli Stati Uniti. Ma non li condividiamo direttamente a livello trilaterale”, ha affermato il funzionario. “Non puoi iniziare a configurarlo in caso di emergenza. Devi farlo ora.”

Un altro funzionario ha affermato che i tre paesi hanno compiuto un piccolo ma importante passo nel 2017, accettando di condividere i codici degli aerei militari per aiutare a identificare gli aerei amici.

Funzionari taiwanesi e fonti dagli Stati Uniti e dal Giappone hanno affermato che poiché il Giappone è sempre più consapevole dell’importanza di Taiwan per la propria sicurezza, Taiwan è a 110 chilometri dall’isola di Yonaguni, l’isola più occidentale dell’arcipelago giapponese, quindi la cooperazione tra i due lati è aumentato notevolmente.

“Il governo giapponese ha sempre più riconosciuto, e anche pubblicamente riconosciuto, che difendere Taiwan equivale a difendere il Giappone”, ha affermato Heino Klink, un ex alto funzionario del Pentagono che era responsabile della supervisione delle relazioni militari con il Giappone e Taiwan dalla fine del 2019 al fine del 2019. amministrazione Trump.

Il Ministero della Difesa del Giappone ha dichiarato che Tokyo e Washington hanno continuato ad aggiornare il loro piano congiunto dopo aver rivisto le linee guida per l’alleanza militare nel 2015, ma ha rifiutato di fornire dettagli. Il Pentagono non ha commentato.

Seguire Dmitry Sebastopoulo con Catherine Hiller Su Twitter

Rapporto aggiuntivo di Robin Harding a Tokyo