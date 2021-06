Gli Stati Uniti esprimono “profonda preoccupazione” per la campagna anti-corruzione in Guatemala Reuters

Brolo ha dichiarato in una dichiarazione che la chiamata faceva parte della comunicazione quotidiana con Washington. Ha sottolineato la “ferma convinzione” del Guatemala di rafforzare le istituzioni come parte fondamentale della lotta alla corruzione e ha ringraziato gli Stati Uniti per il loro sostegno.

Giammattei ha affermato che, sebbene fosse stato incarcerato nel caso in cui era coinvolto Sandoval, non era coinvolto nelle pressioni sulla FECI.

Price ha dichiarato: “Il direttore è profondamente preoccupato per qualsiasi tentativo di abolire gli uffici anticorruzione (come la FECI).”

