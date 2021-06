Gli Stati Uniti fanno causa per impedire ad Aon di acquisire Willis per 30 miliardi di dollari

Il governo degli Stati Uniti ha fatto causa per impedire l’acquisizione di Willis Towers Watson da parte di Aon, minacciando $ 30 miliardi di transazioni Mira a costruire il più grande broker assicurativo del mondo.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato mercoledì in una denuncia che la fusione “eliminerebbe una grande quantità di concorrenza frontale e potrebbe portare ad aumenti dei prezzi e riduzione dell’innovazione, danneggiando le aziende statunitensi, i loro clienti, dipendenti e pensionati”.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Aon e Willis, insieme a Marsh McLennan, hanno formato “il trio che domina la competizione per i broker assicurativi da parte della più grande compagnia statunitense, e quasi tutte queste compagnie sono almeno Cliente di una delle compagnie” .

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che le tre principali società hanno caratteristiche che i piccoli broker non possono replicare, come servizi globali, dati e analisi migliori e “metodi di vendita unici” per i gestori del rischio delle grandi società che acquistano assicurazioni. Ha aggiunto che in termini di benefici per la salute, sono in grado di progettare prodotti personalizzati per grandi clienti multinazionali.

La denuncia affermava che la fusione avrebbe “rimodellato i Big Three in due giganti” e che l’unita Aon Willis avrebbe “usato questa influenza contro le aziende americane”.

Le azioni di queste due società sono scese durante la seduta pomeridiana a New York, con Aon in calo del 3% e Willis in calo del 7%.

Le acquisizioni globali devono affrontare indagini normative in più giurisdizioni, in particolare negli Stati Uniti e in Europa.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che nel settore dell’intermediazione assicurativa commerciale, Aon e Willis hanno una quota totale di almeno il 40% in alcuni mercati assicurativi chiave degli Stati Uniti (come perdita di proprietà, responsabilità civile e rischi finanziari).

La denuncia citava un broker senior di Aon che affermava che, secondo i rapporti, il broker ha detto ai colleghi che la società “ha più influenza di quanto pensiamo ed è [the] La transazione Willis è finita. .. Operiamo come un oligopolio, non tutti possono capire. “

Il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland ha dichiarato in una dichiarazione: “Le azioni di oggi dimostrano che il Dipartimento di giustizia è impegnato a prevenire fusioni dannose e a mantenere la concorrenza che avvantaggia direttamente e indirettamente gli americani in tutto il paese”.

Con il ritardo delle procedure regolamentari, la data prevista di perfezionamento dell’operazione è stata posticipata dal primo semestre 2021 al terzo trimestre.

Il mese scorso, Aon e Willis hanno accettato di disinstallare 3,6 miliardi di dollari Il valore delle attività, tra cui Willis Re, è stato venduto al broker rivale Gallagher per placare i regolatori della concorrenza europei.

Aon ha affermato che la transazione risolve le questioni sollevate dalla Commissione europea ed “è progettata per risolvere alcune questioni sollevate dai regolatori in alcune altre giurisdizioni”.

Aon ha anche concordato all’inizio di questo mese di vendere la sua attività di pensionamento negli Stati Uniti ad Aquiline Capital Partners con sede a New York e di vendere la sua attività di scambio di salute per pensionati Aon ad Alight. Aon ha dichiarato che queste transazioni “hanno lo scopo di risolvere alcune questioni sollevate dagli Stati Uniti Ministero della Giustizia”.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato nella denuncia che la cessione proposta non è sufficiente per risolvere le sue preoccupazioni. Per quanto riguarda l’intermediazione di rischi immobiliari, finanziari e di sinistro e i benefici per la salute dei grandi clienti aziendali statunitensi, le misure correttive proposte da questi gruppi “non possono mantenere pienamente la concorrenza, altrimenti perderanno competitività a causa della fusione proposta”.

Aon e Willis hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in risposta, affermando che le azioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti “riflettono una mancanza di comprensione della nostra attività, dei clienti che serviamo e dei mercati in cui operiamo”.

Hanno affermato che le due società “operano in aree dell’economia ampiamente concorrenti e la nostra fusione proposta accelererà l’innovazione per conto dei nostri clienti”. La pandemia di Covid-19 “sottolinea la necessità di affrontare… i rischi sistemici, comprese le minacce informatiche, i cambiamenti climatici e la nostra società combinata affronterà in modo più efficace il crescente divario in termini di salute e ricchezza”.

Hanno aggiunto: “Continuiamo a fare progressi sostanziali con altri regolatori in tutto il mondo e continuiamo a impegnarci pienamente per i benefici della nostra fusione”.