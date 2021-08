Gli Stati Uniti hanno annunciato per la prima volta che i bacini idrici occidentali sono a corto di acqua, innescando i tagli di Reuters

2/2 © Reuters. Foto del file: il 9 giugno 2021, il livello dell’acqua del bacino idrico della diga di Hoover nel lago Mead vicino a Las Vegas, Nevada, era basso a causa della siccità. REUTERS/Bridget Bennett



Nicola Grumi

(Reuters)- Funzionari statunitensi hanno annunciato per la prima volta lunedì che a causa di 10 governatori occidentali che hanno chiesto assistenza federale contro la siccità, il grande bacino idrico del Lago Mead era ufficialmente a corto di acqua, con conseguente riduzione dell’offerta in alcune parti del sud-ovest.

Il Dipartimento dell’Interno degli Stati Uniti, il Bureau of Reclamation, ha dichiarato in una dichiarazione che per l’anno che inizia a ottobre, la carenza d’acqua ridurrà l’allocazione delle risorse idriche in Arizona, Nevada e Messico.

L’Arizona ridurrà la sua distribuzione annuale del 18%, mentre il Nevada ridurrà la sua distribuzione annuale del 7%. Secondo il trattato del 1944, l’assegnazione al Messico sarà ridotta del 5%.

Inoltre, 10 governatori occidentali hanno esortato il presidente Joe Biden a dichiarare un disastro federale di siccità nel loro stato, rendendo gli agricoltori e gli allevatori idonei a cercare assistenza speciale “oltre a ciò che i piani di emergenza esistenti possono fornire”.

I governatori hanno scritto in una lettera: “I livelli storici di siccità possono far scomparire interi raccolti, ridurre i raccolti e avere livelli estremi di parassiti e malattie, aumentando così le perdite cumulative”.

Anche se non sorprende, la ridotta fornitura di bacini idrici significherà meno acqua per l’agricoltura, le città e le tribù dei nativi americani nelle regioni aride – e difficili decisioni di allocazione – la siccità è entrata nel suo 22° anno.

“Stiamo assistendo all’impatto del cambiamento climatico”, ha dichiarato in una conferenza stampa online Tanya Trujillo, assistente segretario per l’acqua e la scienza presso il ministero degli Interni. Ha sottolineato che l’area ha una copertura nevosa al di sotto della media, temperature calde e condizioni del suolo secco.

“Purtroppo, questa tendenza potrebbe continuare”, ha detto Trujillo.

I governatori hanno affermato nella lettera che la siccità ha notevolmente ridotto l’offerta di mangimi per animali in tutto l’ovest, causando un’impennata dei prezzi del fieno poiché molti allevatori e agricoltori sono costretti a vendere all’asta il loro bestiame oa considerare di vendere la loro terra per lo sviluppo.

Hanno detto che l’ultimo rapporto di monitoraggio della siccità negli Stati Uniti mostra che il 99% degli Stati Uniti occidentali sta vivendo la siccità, rispetto al 63% di un anno fa.Si stima che 59,2 milioni di americani vivano in regioni aride.

Il lago Mead è stato arginato dal fiume Colorado al confine tra Nevada e Arizona negli anni ’30 ed è il più grande bacino idrico degli Stati Uniti. È vitale per l’approvvigionamento idrico di 25 milioni di persone in città come Los Angeles, San Diego, Phoenix, Tucson e Las Vegas.

La grave siccità negli Stati Uniti occidentali ha portato i livelli delle acque del Lago Mead e del Lago Powell, i secondi più grandi bacini idrici degli Stati Uniti, ai minimi storici. L’ufficio ha dichiarato che la capacità totale di stoccaggio dell’acqua del sistema del fiume Colorado è del 40% della sua capacità, in calo rispetto al 49% di un anno fa.

La quantità di acqua rilasciata in un dato anno è determinata da uno studio annuale che prevede i livelli dell’acqua del serbatoio in inverno. A gennaio, si prevede che il lago Mead si trovi a 1.065,85 piedi (324,9 metri) sul livello del mare, 9 piedi al di sotto del punto di innesco ufficiale della carenza.

L’agenzia ha dichiarato che si prevede che l’elevazione del bacino continuerà a diminuire. I funzionari hanno affermato che Arizona, California e Nevada stanno valutando le azioni necessarie per evitare che il serbatoio scenda al di sotto dei 1.020 piedi.