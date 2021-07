Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni a Cuba, Biden promette di imporre ulteriori sanzioni Reuters

© Reuters. Il 30 luglio 2021, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto un incontro virtuale con il governatore nel Southern Court Auditorium del Complesso della Casa Bianca a Washington, negli Stati Uniti, per discutere gli sforzi per rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta agli incendi. REUTERS/Evelyn Ho



Autore: Jeff Mason e Steve Holland

Washington (Reuters)-Venerdì gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alle forze di polizia cubane e ai suoi due leader in risposta alla repressione del governo dell’Avana sui manifestanti.Il presidente Joe Biden ha promesso ai leader cubano-americani che saranno intraprese ulteriori azioni.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che le sanzioni sembrano essere principalmente simboliche e sono una risposta all'”azione per reprimere le proteste pacifiche e democratiche a Cuba iniziata l’11 luglio”.

Il dipartimento ha dichiarato che le sanzioni hanno preso di mira due capi della polizia cubana e la polizia nazionale del Ministero degli Interni cubano.

Durante l’incontro con i leader cubano-americani alla Casa Bianca, Biden ha detto: “A meno che non ci siano dei cambiamenti drastici a Cuba che non mi aspettavo, ce ne saranno di più”.

Il suo incontro è avvenuto quando una comunità politicamente importante ha chiesto un maggiore sostegno alle proteste cubane che rappresentano i più grandi populisti https://www.reuters.com/world/americas/street-protests-break-out-cuba-2021-07-11 Per decenni, l’opposizione al governo ha continuato a emergere su quest’isola controllata dal Partito Comunista.

Biden ha dichiarato: “Gli Stati Uniti stanno intraprendendo un’azione concertata per sostenere la causa del popolo cubano”.

Biden ha detto di aver chiesto al Dipartimento del Tesoro e al Dipartimento di Stato di riferire entro un mese come consentire agli americani di inviare denaro ai cubani senza trarre profitto dal governo cubano.

Inoltre, un alto funzionario del governo ha affermato che Biden ha sviluppato un piano per cercare di fornire comunicazioni wireless ai cubani e aumentare il personale dell’ambasciata statunitense a Cuba.

Lo scoppio delle proteste questo mese coincide con la peggiore crisi economica di Cuba dal crollo della sua vecchia alleanza sovietica e un aumento record delle infezioni da coronavirus. Migliaia di persone sono scese in strada, arrabbiate per la carenza di beni di prima necessità, le restrizioni alle libertà civili e la gestione della pandemia da parte delle autorità.

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha accusato i disordini degli Stati Uniti, che negli ultimi anni hanno inasprito il loro decennale embargo commerciale sull’isola. Ha affermato che molti manifestanti sono sinceri ma sono manipolati dalle campagne sui social media orchestrate dagli Stati Uniti.

La scorsa settimana, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro il Segretario alla Difesa cubano https://www.reuters.com/world/americas/us-impose-sanctions-cuban-officials-over-crackdown-protests-source-2021-07 -22 Un dipartimento delle forze speciali del ministero dell’Interno ha messo in dubbio le accuse di violazioni dei diritti umani nella repressione post-protesta, che ha portato alla detenzione di centinaia di attivisti.

Repubblicani e Democratici a Capitol Hill hanno sollecitato ulteriori misure.

I partecipanti all’incontro di venerdì includevano il musicista hip-hop Yotuel Romero, autore di “Patria y Vida”, che è diventato l’inno nazionale dei manifestanti; Ana Sofia Pelaez, fondatrice del Miami Freedom Project; e l’ex sindaco di Miami Manny Diaz.

I cubano-americani cercano politiche più rigorose

Gli 1,5 milioni di cubano americani in Florida hanno votato con vigore per il repubblicano Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2020. Vincere il loro sostegno è fondamentale per i democratici di Biden per vincere lo swing state nelle elezioni presidenziali del 2024.

John Suarez, direttore esecutivo del Free Cuba Center, ha dichiarato: “Penso che se Biden avrà una politica cubana di successo che possa mettere il regime sulla difensiva e fornire un sostegno concreto ai cubani, ne trarrà beneficio tra gli elettori in Florida. “Se il regime crolla sotto la sua supervisione, potrebbe cambiare le regole del gioco”.

Gennadi Rodriguez, 40 anni, ha detto di essersi trasferito da Cuba a Miami nel 2013, e ha detto che pensava che Biden fosse stato troppo lento nell’affrontare le politiche cubane nei mesi precedenti le proteste. L’amministrazione Biden ha condotto una revisione a lungo termine della sua politica cubana ereditata dall’amministrazione Donald Trump.

Rodriguez ha affermato che è improbabile che Biden soddisfi gli estremisti cubano-americani senza scontrarsi con gli elettori liberali.

“Biden si mette in una situazione di perdita. Ora sarà più difficile per lui scegliere di partecipare alla politica”, ha detto.

Anche il 32enne Alejandro Ortiz si è trasferito da Cuba a Miami, affermando di ritenere che Biden fosse troppo lento per reagire al governo cubano dopo le proteste.

“Ho visto una sorta di atteggiamento passivo”, ha detto. “Deve prendere misure più rapide e più rigorose”.