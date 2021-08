Gli Stati Uniti impongono sanzioni a funzionari e unità militari cubani a causa della violenza Reuters

Le proteste sono scoppiate durante la peggiore crisi economica nella Cuba governata dai comunisti dalla caduta del suo vecchio alleato, l’Unione Sovietica, e un’impennata record di infezioni da coronavirus. Migliaia di persone sono scese in strada, arrabbiate per la carenza di beni di prima necessità, le restrizioni alle libertà civili e la gestione della pandemia da parte delle autorità.

Ha detto in una dichiarazione: “Gli Stati Uniti sostengono il popolo cubano nel suo coraggioso appello alla libertà perché abbiamo identificato coloro che lo opprimono e cercano di mantenere il sistema di repressione”. “Continueremo ad agire per promuovere questioni sui diritti umani. violazioni da parte del governo cubano. responsabilità”.

