Gli Stati Uniti iniziano a evacuare alcuni richiedenti di visto afghani minacciati Reuters

Miervaldis ha detto che questo non è abbastanza perché potrebbero esserci migliaia di afgani che vogliono lasciare il Paese in attesa del visto.

James Mirvaldis, presidente di un’organizzazione chiamata “Leave No One Behind”, ha sollecitato il ritiro degli afgani associati agli Stati Uniti e ha definito l’inizio dell’evacuazione “uno sviluppo molto positivo”.

L’amministrazione Biden è stata messa sotto pressione dai legislatori dei partiti politici americani e dai gruppi di difesa per iniziare l’evacuazione di migliaia di richiedenti speciali di visto per immigrati e delle loro famiglie perché corrono il rischio di ritorsioni per aver lavorato per il governo degli Stati Uniti.

Il programma Special Immigrant Visa (NYSE:) è per le persone che hanno lavorato con il governo degli Stati Uniti o l’esercito guidato dagli Stati Uniti durante la guerra in Afghanistan iniziata nel 2001. Un piano simile si applica agli iracheni che cooperano con il governo degli Stati Uniti nei paesi dopo l’invasione guidata dagli Stati Uniti nel 2003, ma le domande non saranno più accettate dopo settembre 2014.

Un funzionario americano, che ha chiesto di non essere nominato, ha affermato che l’evacuazione iniziale includerà circa 2.500 persone che potrebbero essere collocate nelle strutture militari statunitensi durante l’elaborazione delle loro domande di visto. Il funzionario ha affermato che non è stata presa alcuna decisione definitiva sulla base specifica che verrà utilizzata.

Psaki ha affermato che “per motivi operativi e di sicurezza”, non è stata in grado di fornire informazioni specifiche sul numero di afgani che parteciperanno al volo di evacuazione iniziale.

WASHINGTON (Reuters) – La Casa Bianca ha dichiarato mercoledì che gli Stati Uniti inizieranno questo mese a evacuare i richiedenti speciali di visto per immigrati dall’Afghanistan, le cui vite sono a rischio perché servono come traduttori e altre posizioni per il governo degli Stati Uniti.

