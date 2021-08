Gli Stati Uniti inizieranno a fornire il richiamo del vaccino COVID-19 a settembre Reuters

A differenza di molti altri paesi, il vaccino è ampiamente utilizzato negli Stati Uniti, ma la variante Delta ha causato quella che gli esperti sanitari chiamano un’epidemia non vaccinata, perché molte persone scelgono di non essere vaccinate.

I funzionari sanitari degli Stati Uniti hanno precedentemente approvato la terza dose di vaccino Pfizer Società (Borsa di New York:) e Moderno (NASDAQ:) Inc è adatto a persone con un sistema immunitario indebolito. Il piano di rafforzamento più ampio si basa su prove crescenti che l’effetto protettivo del vaccino diminuisce dopo sei mesi o più, specialmente nelle persone anziane con condizioni di salute pregresse.

Questi funzionari includono il capo consigliere medico del presidente Joe Biden, Anthony Fauci, e i capi dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, la Food and Drug Administration e il National Institutes of Health.

il 29 gennaio 2021, durante la pandemia di COVID-19 a Manhattan, New York City, uno staff medico ha preparato una siringa contenente il vaccino Moderna COVID-19 in un sito di vaccinazione pop-up gestito da SOMOS Community Care.

