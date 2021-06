Gli Stati Uniti istituiscono in esclusiva un fondo da 500 milioni di dollari per i parenti delle vittime del Boeing 737 MAX Reuters

Alcuni legislatori hanno affermato che il governo non ha fatto abbastanza, mentre Boeing ha affermato di aver adottato una serie di misure per riformare completamente la propria cultura della sicurezza.

Sebbene Boeing abbia in gran parte risolto le cause legali di Lion Air, deve ancora affrontare numerose cause presso la Corte federale di Chicago.Queste cause sono le famiglie dell’incidente etiope che chiedono perché MAX ha continuato a volare dopo il primo disastro.

L’accordo transattivo consente a Boeing di evitare procedimenti penali, ma non influirà sulle continue cause civili intentate dai parenti delle vittime.

WASHINGTON (Reuters) – I manager dei reclami hanno dichiarato a Reuters che lunedì è stato istituito un fondo di risarcimento delle vittime degli Stati Uniti da 500 milioni di dollari per i parenti di 346 persone uccise in due incidenti mortali del Boeing (NYSE :) 737 MAX.

