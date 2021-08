Gli Stati Uniti lanciano un attacco con droni sul “pianificatore” Isis dell’attentato all’aeroporto di Kabul

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco di droni su un “pianificatore” dell’Isis-K nell’Afghanistan orientale, che è stato il primo passo di rappresaglia contro un’organizzazione terroristica. attacco fatale Giovedì all’aeroporto di Kabul.

Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato venerdì sera che le forze armate statunitensi hanno condotto “un’operazione antiterrorismo fuori dall’orizzonte” nella provincia di Nangarhar nel paese. “Il segnale iniziale è che abbiamo ucciso l’obiettivo. Sappiamo che non ci sono state vittime civili”, ha detto un portavoce.

Lo sciopero negli Stati Uniti è stato quando Joe Biden ha giurato giovedì “A caccia” Ha anche punito i membri dell’organizzazione terroristica Isis-K dopo un attentato suicida all’aeroporto di Kabul, che ha ucciso dozzine di persone, tra cui 13 soldati americani.

La mossa degli Stati Uniti è arrivata dopo un nuovo avvertimento da parte di alti funzionari della sicurezza degli Stati Uniti che un altro attacco terroristico potrebbe verificarsi a Kabul, solo pochi giorni prima della scadenza per il ritiro dall’Afghanistan martedì.

La Casa Bianca ha detto venerdì che al presidente degli Stati Uniti è stato detto in un briefing mattutino che “potrebbe verificarsi un altro attacco terroristico a Kabul” e il portavoce del Pentagono John Kirby ha affermato che “esistono ancora minacce concrete e credibili” all’aeroporto. .

Dopo che Biden si è incontrato con gli assistenti della sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca, ha detto ai giornalisti di aver insistito sulla sua decisione di continuare il ritiro prima della scadenza del ritiro di martedì.

Biden ha detto nello Studio Ovale: “La missione che hanno svolto lì è pericolosa. Ora il personale americano ha subito pesanti perdite, ma questa è una missione preziosa. ” “Completeremo la missione”.

Venerdì in ritardo, l’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul Chiamare ripetutamente I cittadini americani evitano di recarsi all’aeroporto della capitale afghana e lasciano “subito” qualsiasi ingresso.

Rispettata

Migliaia di persone sono ancora in attesa di essere evacuate all’aeroporto mentre viene emesso il nuovo avviso e il bilancio delle vittime dell’attacco di giovedì continua a salire. Più di 100 civili afgani e almeno 13 soldati americani sono stati uccisi. Il ministro degli Esteri Dominic Raab ha dichiarato venerdì che tra i morti ci sono due cittadini britannici e i figli di un cittadino britannico.

Funzionari statunitensi ora credono che l’attacco sia stato fatto esplodere da un attentatore suicida vicino al cancello del monastero dell’aeroporto. I funzionari inizialmente hanno dichiarato che c’è stata una seconda esplosione nel vicino Hotel Baron, dove si erano radunati gli sfollati.

“Non siamo sicuri di come il rapporto sia stato fornito erroneamente, ma sappiamo che il caos di eventi dinamici come questo può causare a volte informazioni errate o confuse, il che non è sorprendente”, ha affermato William Taylor della leadership militare degli Stati Uniti. generale. Lo ha detto venerdì il vicedirettore delle operazioni regionali.

I funzionari statunitensi hanno dichiarato che intendono ancora completare i lavori di evacuazione prima del 31 agosto e hanno affermato che ci sono ancora 5.400 persone in attesa di evacuazione all’aeroporto di Kabul.

Il Pentagono ha anche affermato venerdì sera che l’aeroporto di Kabul è ancora sotto il controllo militare degli Stati Uniti, smentendo le notizie secondo cui i talebani stanno ora gestendo alcuni gate dell’aeroporto. “I talebani non possono controllare nessuna parte dell’aeroporto internazionale di Hamid Karzai”, ha detto Kirby.

La Casa Bianca ha dichiarato venerdì che, nonostante i bombardamenti, circa 12.500 forze statunitensi e partner della coalizione erano evacuati dalla capitale afghana nelle ultime 24 ore. Ciò ha interrotto gli sforzi occidentali per porre fine al processo di evacuazione perché i talebani avevano stretto la capitale afghana. aeroporto.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che dalla fine di luglio sono state evacuate 114.800 persone.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha affermato che gli Stati Uniti e le forze alleate stanno valutando l’aeroporto di Kabul con l’obiettivo di riportarlo alle operazioni commerciali “il prima possibile” dopo che i militari occidentali se ne saranno andati la prossima settimana.

Ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno valutando se consentire ai diplomatici di condurre operazioni in Afghanistan “in modo sicuro e affidabile” dopo il ritiro delle truppe dall’Afghanistan, e stanno discutendo con gli alleati la prospettiva di mantenere una presenza diplomatica. “Ci stiamo coordinando e condividendo idee con i nostri partner internazionali [and] Per assicurarci di inviare segnali e informazioni appropriati ai talebani”, ha detto Price.

Il governo britannico ha detto venerdì di essere entrato “ultima fase” Il suo piano di evacuazione e la chiusura degli impianti di lavorazione nell’Hotel Baron. Altri alleati della NATO, tra cui Germania e Canada, hanno ridotto i loro voli di evacuazione.

Isis-K, la filiale afghana dell’organizzazione terroristica Isis, Rivendicando la responsabilità dell’attacco, Kirby ha affermato che si ritiene che “migliaia” di prigionieri dell’ISIS-K siano stati rilasciati da due carceri recentemente occupate da militanti talebani.