Gli Stati Uniti non elimineranno immediatamente le restrizioni di viaggio

“Abbiamo compiuto enormi progressi a livello nazionale nei nostri sforzi di vaccinazione, così come molti di questi altri paesi, ma vogliamo assicurarci di muoverci deliberatamente e di essere in grado di riaprire in modo sostenibile i viaggi internazionali quando è sicuro farlo”.

A giugno, l’amministrazione ha lanciato gruppi di lavoro interagenzia con l’Unione europea, il Regno Unito, il Canada e il Messico per esaminare come eliminare le restrizioni e, infine, riprendere i viaggi.

© Reuters.FILE FOTO: I viaggiatori fanno la coda in una linea di sicurezza limitata a ogni altra corsia per il distanziamento sociale all’aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma a SeaTac, Washington, USA, 12 aprile 2021. REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo

