Gli Stati Uniti non hanno un “numero preciso” di americani in Afghanistan

Il presidente Joe Biden ha dichiarato che prolungherà la scadenza del 31 agosto per il ritiro delle truppe dall’Afghanistan, invaso dagli Stati Uniti 20 anni fa per garantire l’evacuazione di tutti gli americani, quindi è importante capire quante persone sono rimaste in Paese.

WASHINGTON (Reuters) – Il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca ha dichiarato venerdì che il governo degli Stati Uniti non sa esattamente quanti americani ci siano attualmente in Afghanistan, sebbene si stia affannando per evacuare migliaia di persone dal caotico aeroporto di Kabul.

© Reuters. Foto del file: il 18 agosto 2021, durante un’evacuazione all’aeroporto internazionale di Hamid Karzai in Afghanistan, un corpo dei marines degli Stati Uniti è stato assegnato alla 24a forza di spedizione marina per cercare i bagagli. La foto è stata scattata il 18 agosto 2021. Corpo dei Marines/Sergente degli Stati Uniti.Isaiah Campbell/Dispensa approvata

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.