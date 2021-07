Gli Stati Uniti respingono la richiesta dell’esercito haitiano dopo l’assassinio del presidente Reuters

2/2 © Reuters. L’8 luglio 2021, il presidente Jovenel Moise, ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua casa di Port-au-Prince, ad Haiti, è stato assassinato e i sospetti hanno mostrato ai media armi, telefoni cellulari, passaporti e altri oggetti.Reuters/Estailove Street



WASHINGTON/Port-au-Prince (Reuters) – Venerdì gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di Haiti ai militari di aiutare a proteggere le infrastrutture critiche dopo il presunto assassinio del presidente Giovinel Moise da parte di mercenari stranieri, nonostante la promessa di aiutare le indagini.

Moise è stato ucciso da una squadra di uomini armati nella sua casa di Port-au-Prince mercoledì mattina presto, mettendo Haiti in una crisi politica più profonda https://www.reuters.com/article/us-haiti-politics-timeline-idAFKCN2ED1F6 , Ciò potrebbe esacerbare la crescente fame, la violenza delle bande e l’epidemia di COVID-19.

Il ministro delle elezioni haitiane Matthias Pierre ha dichiarato che durante la conversazione di mercoledì tra il primo ministro ad interim Claude Joseph e il segretario di Stato americano Anthony Brinken, è stata presentata una richiesta di assistenza per la sicurezza degli Stati Uniti. Pierre ha affermato che Haiti ha anche presentato una richiesta al Consiglio di sicurezza dell’ONU per l’invio di truppe.

Tuttavia, un alto funzionario del governo degli Stati Uniti ha dichiarato che “attualmente non esiste alcun piano per fornire assistenza militare degli Stati Uniti”.

Una lettera dell’ufficio di Joseph all’ambasciata degli Stati Uniti ad Haiti mercoledì, datata mercoledì, è stata esaminata da Reuters, chiedendo l’invio di truppe per sostenere la polizia nazionale nella ricostruzione della sicurezza nazionale e nella protezione delle infrastrutture critiche dopo l’assassinio di Mois.

Una lettera simile vista da Reuters con la stessa data mercoledì è stata inviata all’Ufficio delle Nazioni Unite ad Haiti.

“Pensavamo che le infrastrutture del paese, porti, aeroporti e infrastrutture energetiche, potessero essere un obiettivo”, ha detto Pierre a Reuters.

Pierre ha affermato che un altro scopo della richiesta di sicurezza aggiuntiva è consentire le elezioni presidenziali e legislative originariamente previste per il 26 settembre.

Jose Luis Diaz, portavoce del Dipartimento per gli affari politici e di costruzione della pace delle Nazioni Unite, ha affermato che la missione politica delle Nazioni Unite ad Haiti ha ricevuto la lettera e la sta esaminando.

“In ogni caso, l’invio delle truppe sarà deciso dal Consiglio (15 membri)”, ha detto.

proiettili ovunque

Gli Stati Uniti e la Colombia hanno dichiarato che invieranno forze dell’ordine e funzionari dell’intelligence per assistere Haiti dopo che alcuni dei loro cittadini saranno stati arrestati per l’omicidio di Mois.

La polizia haitiana ha dichiarato che l’assassinio è stato eseguito da un commando composto da 26 colombiani e due mercenari americani haitiani. I due haitiani americani sono stati identificati come James Solages, 35 anni, e Joseph Vincent, 55 anni, entrambi della Florida.

Dopo uno scontro a fuoco con le autorità haitiane a Petionville, un sobborgo collinare di Port-au-Prince, la capitale dove viveva Mois, 17 persone sono state arrestate, tra cui Soraki e Vincent.

Secondo la polizia haitiana, altri tre sono stati uccisi e otto sono ancora latitanti. Hanno detto che le autorità stanno cercando la mente dell’operazione.

Un giudice che sta indagando sul caso ha detto a Reuters che Moise è stato trovato disteso sulla schiena sul pavimento della camera da letto. La porta d’ingresso della residenza è stata aperta con la forza e le altre stanze sono state saccheggiate.

“Era pieno di proiettili”, ha detto il giudice del tribunale di Petionville Carl Henry Destein. “C’è molto sangue intorno al corpo e sulle scale”.

I funzionari haitiani non hanno spiegato il motivo dell’uccisione di Moise, né hanno spiegato come l’assassino abbia passato il suo personale di sicurezza. Da quando è entrato in carica nel 2017, ha dovuto affrontare massicce proteste contro il suo governo, prima a causa delle accuse di corruzione e della sua gestione dell’economia, e poi per il suo crescente controllo del potere.

Lo stesso Moise ha parlato delle forze oscure dietro i disordini: altri politici e oligarchi corrotti credono che i suoi tentativi di ripulire i contratti governativi e riformare la politica haitiana siano contro i loro interessi.

Unità di comando

La Casa Bianca ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno promesso giovedì che invieranno alti funzionari dell’FBI e del Dipartimento per la sicurezza interna ad Haiti il ​​prima possibile per valutare la situazione e vedere cosa possono aiutare al meglio.

Un portavoce del Dipartimento di Stato ha dichiarato: “Siamo a conoscenza dell’arresto di due cittadini americani ad Haiti e stiamo monitorando da vicino la situazione”.

Il presidente colombiano Ivan Duque ha dichiarato venerdì che il direttore della National Intelligence Agency e della National Police Intelligence Agency della Colombia accompagnerà l’Interpol ad Haiti per assistere nelle indagini.

Il generale Luis Fernando Navarro, comandante delle forze armate colombiane, ha detto ai giornalisti venerdì che gli investigatori colombiani hanno scoperto che tra il 2018 e il 2020, 17 sospetti si erano ritirati dall’esercito colombiano.

Il commissario della polizia nazionale colombiana, Jorge Luis Vargas, ha affermato che le indagini preliminari hanno rivelato che 11 sospetti colombiani si sono recati ad Haiti attraverso la località turistica di Punta Cana nella Repubblica Dominicana, che condivide l’isola con Haiti.

Vargas ha detto che gli altri due sono volati a Panama in aereo, e poi sono volati nella capitale dominicana Santo Domingo e Port-au-Prince.

Confusione sul controllo politico

Il governo haitiano ha dichiarato mercoledì uno stato di emergenza di 15 giorni per aiutare le autorità ad arrestare l’assassino, ma da allora ha esortato le aziende a riaprire.

Venerdì hanno riaperto negozi, distributori di benzina e banche commerciali. Le strade sono tranquille, anche se in circostanze incerte, alcuni supermercati sono affollati di gente che fa accaparramento di merci.

L’omicidio di Moise ha creato confusione su chi sia il capo legale di questo paese di 11 milioni di persone, che è il paese più povero delle Americhe, e lo fa precipitare in una crisi politica più profonda.

Anche prima della morte di Moise, il paese aveva solo 11 funzionari eletti – lui stesso e 10 senatori – perché ha ritardato le elezioni legislative durante le violente rivolte nel 2019.

A causa delle differenze nella durata del suo mandato, molti partiti di opposizione e la società civile non lo riconoscono più come presidente.

Finora, Joseph ha preso il potere. Il ministro delle elezioni, Pierre, ha dichiarato che continuerà a ricoprire questa posizione fino alle elezioni presidenziali e legislative del 26 settembre.

Tuttavia, l’autorità di Giuseppe è stata contestata da molte fazioni politiche. Nell’ultima mossa, venerdì il restante terzo del Senato ha nominato il suo capo Joseph Lambert presidente ad interim.

I senatori hanno anche esortato Joseph a cedere la carica di primo ministro ad Ariel Henry, che è considerato un candidato consensuale. Moise lo ha nominato per formare un governo di coalizione all’inizio di questa settimana, ma non ha ancora prestato giuramento.

“Il Segretariato del Senato scriverà alle entità nazionali e internazionali, nonché al capo della polizia e al Ministero degli affari esteri per informare l’ambasciata accreditata ad Haiti”, ha detto Lambert a Reuters.

Henry ha detto al quotidiano haitiano questa settimana che non pensava che Joseph fosse un primo ministro legittimo.

Il politico haitiano dell’opposizione Andre Michel ha dichiarato: “L’assassinio… ha creato un vuoto politico e istituzionale ai massimi livelli del Paese”. “Per questa particolare situazione, la costituzione non lo prevede”.