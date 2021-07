Gli Stati Uniti ritirano le indagini sulle accuse di frode sui visti da parte di scienziati cinesi Reuters

Alla domanda sui documenti del tribunale, un funzionario del Dipartimento di Giustizia ha risposto via e-mail: “La bozza di analisi ha innescato domande e richieste di follow-up da parte degli avvocati difensori. Non possiamo risolvere questi problemi prima della data del processo di lunedì”.

Questo rapporto di analisi è in risposta alla nomina del team di analisi del trasferimento tecnologico cinese dell’FBI a febbraio per “l’impatto significativo” dell'”arresto degli studenti del PLA”. PLA si riferisce all’esercito cinese. Secondo i documenti del tribunale, il capo del dipartimento dell’FBI non era d’accordo con l’impatto dell’arresto e ha rimosso il dipartimento dalla nomina del premio.

I documenti del tribunale depositati in due casi questo mese includono una bozza di analisi dell’FBI che metteva in dubbio l’utilità dell’indagine nella protezione della tecnologia sviluppata negli Stati Uniti. Secondo il rapporto, le questioni relative alla richiesta di visto per il servizio militare che hanno infastidito gli scienziati non sono ancora chiare.

Wyn Hornbuckle, un portavoce del Ministero della Giustizia, ha dichiarato in una nota: “I progressi dei recenti casi che coinvolgono l’imputato, che sono sospettati di avere legami sconosciuti con l’Esercito Popolare di Liberazione, valutano questi procedimenti”, ma non si sono approfonditi. Quali sono questi sviluppi.

Non è stato possibile raggiungere immediatamente il funzionario cinese negli Stati Uniti per un commento sullo sviluppo.

Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato in una dichiarazione che sta archiviando questi casi per “giustizia”.

La mozione per l’archiviazione del caso ha coinciso con la visita di Wendy Sherman, vicesegretario di Stato della nuova amministrazione di Biden, in Cina domenica e lunedì.

Giovedì e venerdì, il governo degli Stati Uniti ha presentato una mozione alla Corte federale per archiviare i cinque casi di ricercatori cinesi arrestati per frode sui visti lo scorso anno. Tutti si sono dichiarati non colpevoli di aver falsificato domande di visto per nascondere relazioni militari e altre accuse.

(Reuters)-Secondo i documenti del tribunale, dopo che la bozza di analisi interna dell’FBI ha messo in dubbio la premessa principale dell’indagine, un piano del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per proteggere la tecnologia americana dall’influenza della Cina ha annullato cinque procedimenti giudiziari contro scienziati cinesi.

