Gli Stati Uniti sanzionano i funzionari cinesi e inviano avvertimenti alle aziende sui problemi di Hong Kong – fonte Reuters

Il vice segretario di Stato americano Wendy Sherman ha in programma di visitare il Giappone, la Corea del Sud e la Mongolia la prossima settimana. Il Dipartimento di Stato ha annunciato che la sua visita non ha menzionato alcun soggiorno in Cina, cosa anticipata dalla comunità di politica estera e riportata da alcuni media.

“La situazione a Hong Kong si sta deteriorando. Il governo cinese non ha rispettato i suoi impegni su come gestire Hong Kong, quindi è più una consultazione su ciò che potrebbe accadere a Hong Kong. È tanto semplice quanto complicato e così complicato”.

Un altro avviso aziendale aggiornato emesso dal Dipartimento di Stato evidenzierà le preoccupazioni del governo degli Stati Uniti sull’impatto delle leggi sulla sicurezza nazionale di Hong Kong sulle società internazionali. I critici affermano che Pechino ha implementato la legge lo scorso anno per promuovere la soppressione degli attivisti per la democrazia e la libertà di stampa.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.