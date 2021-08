Gli Stati Uniti sono pieni di crescente ansia per i titoli tecnologici cinesi

Video di Reuters

Il panda gigante di 13 anni Kai Kai e il Jiajia di 12 anni sono arrivati ​​a Singapore nel 2012 dopo aver preso in prestito 10 anni dalla Cina e, con l’aiuto dell’inseminazione artificiale, sono entrati nella loro settima stagione riproduttiva nell’aprile di quest’anno. Con un peso di circa 200 grammi (7 once), il cucciolo è nato sabato, ma il sesso non è stato determinato, ha detto a Reuters il Singapore Wildlife Sanctuary (WRS), aggiungendo che sia la madre che il cucciolo stanno bene. WRS ha affermato che le femmine di panda mostreranno segni ormonali e comportamentali anche se non sono incinte. Incinta, ma l’organizzazione ha rilevato segni di cuccioli in arrivo il mese scorso e ha confermato la gravidanza il 10 agosto. WRS afferma che il neonato apparirà in pubblico tra circa tre mesi. Anche i panda giganti prestati alla Francia e al Giappone hanno dato alla luce dei cuccioli quest’anno. Dagli anni ’50, la Cina ha inviato ambasciatori bianchi e neri all’estero per dimostrare in buona fede quella che chiama “diplomazia del panda”.

leggi di più