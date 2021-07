Gli Stati Uniti spediranno 4 milioni di dosi di vaccino in Indonesia “il prima possibile” Reuters

Preoccupata per la differenza nei tassi di vaccinazione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, l’amministrazione Biden si è impegnata il mese scorso a condividere gli 80 milioni di vaccini originali fabbricati negli Stati Uniti a livello globale.

Washington è stata in competizione con Pechino per approfondire la sua influenza geopolitica attraverso la cosiddetta diplomazia dei vaccini, sebbene affermi che la condivisione dei vaccini non è per guadagni o concessioni, ma per salvare vite e porre fine alla pandemia.

Penny K. Lukito, capo della Food and Drug Agency indonesiana, ha dichiarato venerdì di aver autorizzato il vaccino Moderna per l’uso di emergenza.

L’Indonesia è il quarto paese più popoloso al mondo e sta combattendo uno dei peggiori focolai di coronavirus in Asia. Il Paese ha registrato un numero record di nuove infezioni in 8 degli ultimi 12 giorni, inclusi 25.830 casi venerdì e un record di 539 decessi.

La dichiarazione afferma che i due funzionari hanno anche discusso dei piani per gli Stati Uniti per aumentare l’assistenza per la più ampia risposta al COVID-19 dell’Indonesia.

Washington (Reuters)-Gli Stati Uniti spediranno 4 milioni di dosi Moderno (NASDAQ:) Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha detto venerdì al ministro degli Affari esteri dell’Indonesia che Inc sta fornendo all’Indonesia un vaccino COVID-19 perché sta combattendo l’epidemia di coronavirus.

© Reuters. Il 2 luglio 2021, durante un test su larga scala in una scuola di Jakarta, in Indonesia, un operatore sanitario che indossava dispositivi di protezione individuale ha prelevato un campione di tampone da una persona per rilevare la malattia da coronavirus (COVID-19). REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana 2/3

