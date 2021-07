Gli Stati Uniti spingono l’UE ad abbandonare il piano di tassazione digitale

Gli Stati Uniti stanno esercitando pressioni sull’Unione europea per accantonare i piani per imporre tasse sulle società digitali, affermando che potrebbero evitare la promessa di nuove tasse punitive sulle società quando verranno finalizzati i negoziati con Bruxelles su un accordo fiscale globale di riferimento.

130 paesi OCSE stabiliscono i principi della transazione in un accordo La scorsa settimana a Parigi, Posteriore Vinci l’approvazione Il mese scorso dai principali gruppi di paesi del G7.

Alti funzionari degli Stati Uniti e dell’UE terranno colloqui questa settimana prima della riunione dei ministri delle finanze del G20 a Venezia venerdì; si prevede che il destino della tassazione digitale proposta dai 27 membri dell’UE svolgerà un ruolo importante nella discussione. All’inizio della prossima settimana, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen (Janet Yellen) incontrerà il suo membro opposto dell’Eurogruppo a Bruxelles all’inizio della prossima settimana.

Secondo la Commissione europea, la Yellen ha parlato martedì con Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione europea per la politica digitale e della concorrenza, sulla proposta fiscale, definendola “un primo scambio buono e costruttivo”.

Martedì un alto funzionario del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato ai giornalisti che il piano di tassazione digitale dell’UE potrebbe essere incompatibile con l’accordo tra l’OCSE e il Gruppo dei Sette, anche se non è possibile confermare se sia compatibile fino al raggiungimento di un accordo finale.

I ministri delle finanze del G20 esamineranno e discuteranno l’accordo preliminare raggiunto tra l’OCSE e il G7 alla fine di questa settimana. Mira alla fine I funzionari hanno affermato che l’accordo è stato raggiunto prima del vertice del G20 in Italia in ottobre.

Ma il piano dell’UE di implementare la propria tassa digitale già questo mese rischia di esacerbare le tensioni transatlantiche nelle fasi finali dei negoziati.

Funzionari dell’UE hanno sottolineato che la proposta non rifletterà il piano dell’UE di imporre tasse alle più grandi aziende tecnologiche del mondo nel 2018, ma alla fine è fallita a causa dell’opposizione degli Stati membri più piccoli. Invece, Bruxelles ha affermato che potrebbe prendere di mira centinaia di aziende con attività digitali, piuttosto che mirare specificamente ai giganti della tecnologia statunitensi.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo per il commercio della Commissione europea, ha dichiarato martedì che la riscossione delle tasse è “in corso” e Bruxelles ritiene che ciò non sarà in conflitto con l’accordo OCSE.

“Stiamo lavorando con i nostri partner internazionali per garantire che le tariffe non interferiscano con il processo dell’OCSE che ha raggiunto accordi importanti. Riteniamo che ciò sia complementare perché coprirà un’ampia base aziendale”, ha affermato Dombrovskis.

Alti funzionari del Tesoro degli Stati Uniti hanno affermato di essere consapevoli che l’Unione europea si trova in una situazione politica difficile perché si è impegnata ad annunciare una nuova tassa digitale prima di questo mese, mentre emette debito collettivo per finanziare le misure di soccorso del coronavirus.

La Commissione spera di distribuire le entrate derivanti dalla tassazione digitale, insieme all’espansione del suo programma di scambio di emissioni e al suo proposto meccanismo di aggiustamento dei confini del carbonio, per aiutare a rimborsare Accumulerà 800 miliardi di euro di prestiti Attuare il suo fondo di recupero.

Il comitato è sottoposto a enormi pressioni per promuovere la riscossione delle imposte da parte del Parlamento europeo, che da tempo crede che Bruxelles debba sviluppare le proprie fonti di reddito.

Il mese scorso, la presidente della commissione Ursula von der Leyen ha insistito sul fatto che la tassa digitale non è in conflitto con la proposta internazionale sull’imposta sulle società e non farà tassare la società due volte per lo stesso reddito.

Tuttavia, sembra insinuare che il comitato sia disposto a cercare compromessi, a seconda dell’esito dei negoziati fiscali globali, e ha lasciato intendere che una “soluzione più ampia” potrebbe emergere dai negoziati dell’OCSE.