Gli storici ragazzi dell’Inghilterra mandano la Germania dallo stadio di Wembley a Euro 2020

Inghilterra 2-Germania 0

La storia è ovunque in questo gioco, ma i giocatori inglesi l’hanno negata con forza prima.Inghilterra vince 2-0 I fantasmi che hanno fallito in passato Ha viaggiato in Germania nel 1970, 1990, 1996 e 2010. Tutti allo stadio di Wembley lo hanno sentito, presumibilmente incluso l’allenatore dell’Inghilterra Gareth Southgate (Gareth Southgate), che ha sbagliato un rigore qui nel 1996 per far uscire l’Inghilterra dal gioco.

Negli ultimi minuti di martedì, l’Inghilterra ha segnato due gol e ha permesso a 40.000 persone di entrare a Wembley per irrompere nei “Tre leoni”, l’inno nazionale dei “30 anni di infortunio” dell’Inghilterra, la maggior parte dei quali sono stati realizzati da Made in Germany.

Questa è la prima volta dal 1968 che l’Inghilterra vince a eliminazione diretta nel Campionato Europeo senza calcio di rigore. Ma questo è un nuovo tipo di squadra inglese, matura, più professionale, più organizzata e senza paura dei loro predecessori dopo aver raggiunto le semifinali della Coppa del Mondo nel 2018.

Il calcio è un gioco di errori, e una squadra che fa meno errori come l’Inghilterra stasera di solito vince.

Il passaggio non era quasi fuori luogo, non c’era quasi nessun passaggio di zoccoli alla cieca e il posizionamento era molto professionale.L’ala dell’Inghilterra ha tagliato la linea di rifornimento del terribile terzino tedesco. Il gol di Jordan Pickford è stato impeccabile. Il cliché dopo la grande partita in Inghilterra era che “combattessero come un leone”, ma martedì le loro operazioni erano più controllate dal computer. Dopo quattro partite, non hanno concesso palla.

Questo non è interessante. Il prudente Southgate ha inviato tre difensori centrali, anche se la squadra tedesca ha avuto un solo attaccante Timo Werner per la maggior parte della partita. Questo rende la squadra inglese sovraffollata nella zona di difesa e il centrocampista è a corto di personale. Non c’è un buon passante nella squadra, ed è molto laborioso andare avanti, cosa che raramente sorprende i tedeschi.

Il capitano dell’Inghilterra Harry Kane, ultimo, è scomparso sotto il compagno di squadra dopo il secondo gol della sua squadra ©Andy Rain/Pool/AP

Non c’è dubbio che questo aiuti a spiegare perché il capitano dell’Inghilterra Harry Kane, che è stato letale per il Tottenham Hotspur in questa stagione, ha prolungato il suo doloroso 2020 per la maggior parte della partita. Le ali Raheem Sterling e Bukayosaka sono più intelligenti, ma in alcuni periodi l’Inghilterra ha compiuto un’incredibile impresa di calmare Wembley nella partita ad eliminazione diretta con la Germania.

Nella secolare tradizione dell’Inghilterra che ignora i suoi giocatori creativi, alcuni di loro hanno già iniziato in panchina, ma poche persone hanno mandato Jack Greeley a Saka al 68′. A Kane è stato permesso di rimanere fuori, ovviamente a causa delle sue qualifiche. Sette minuti dopo, il cambio è riuscito. Sterling iniziò una mossa e passò a Luke Shaw attraverso Kane e Greeley. Quest’ultimo fece un passaggio basso. Sterling colpì a casa da 6 yard. Questa era la terza volta che lui e la squadra inglese partecipavano al torneo. Gol.

Prima di allora, Kane era stato così povero che iniziò a sembrare un caso di furto d’identità. Forse è stato messo sotto pressione dalla pressione di essere la carta più importante dell’Inghilterra sulla cerimonia tedesca, perché dopo il primo gol, è tornato in vita, si è mosso di più e ha passato la palla con dolcezza. Quattro minuti prima di essere salvato: Shaw intercetta e serve Greerich a centrocampo, che colpisce un cross da un’altezza scomoda e Kane si piega per tornare a casa.

Questa vecchia squadra tedesca — il loro allenatore Joachim Löw si è ritirato dopo 15 anni e i quattro campioni del mondo nel 2014 in campo — è giunta al capolinea. Successivamente, i giocatori inglesi sono rimasti in campo perché i tifosi hanno creato l’atmosfera più vivace che la maggior parte delle persone vivrà dall’inizio della pandemia. “Penso solo che sia stato un buon pomeriggio”, ha detto Southgate alla BBC.

Il difensore centrale Harry Maguire, ufficialmente noto come “Game Star”, ha dichiarato: “Gli ultimi anni sono stati anni difficili per tutti in questo paese, quindi riportare un sorriso sul viso è godersi i bei momenti. .”

L’Inghilterra si trova ora nella metà facile del sorteggio, e sabato giocherà i quarti di finale a Roma, Kane potrebbe liberarsi dei suoi demoni, mentre semifinali e finali si giocheranno sul campo di casa di Wembley. Chiunque non abbia familiarità con quei “30 anni di danni” (che da allora sono aumentati a 55 anni) potrebbe chiedersi: cosa potrebbe essere andato storto?