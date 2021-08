Gli studenti della pandemia hanno pagato il prezzo: i loro prestiti devono essere riconsiderati

Writer, il capo dell’ex dipartimento politico n. 10, è un ricercatore senior ad Harvard

La grande migrazione degli studenti universitari, come una rondine che spiega le ali, annuncia la fine dell’estate. Negli Stati Uniti, molte persone sono tornate al campus; in Europa, altri hanno iniziato a mettere in valigia cuscini, bottiglie d’acqua e le attrezzature più alla moda della vita universitaria. Il loro desiderio di tornare alla completa normalità può essere ostacolato dalle varianti Delta: ma questo rende più importante non limitare le loro opportunità di vita in altri modi.

Gli studenti sono alcuni La vittima più trascurata Epidemico. Se risultano positivi, vengono imprigionati nel dormitorio dell’università senza processo, pagano comunque l’affitto anche se insegnano online e dopo la laurea entrano in un mercato del lavoro molto pericoloso: questo gruppo ha sofferto immensamente. Sorprendentemente, non c’è stata una diffusa resistenza alle istituzioni e ai governi, che in troppi casi hanno agito spietatamente ignorando i cittadini che avrebbero dovuto diventare i nostri futuri cittadini.

Le giovani generazioni non sono solo gravate dal peso del Covid-19, ma anche da preoccupazioni finanziarie. L’onere del debito sta crescendo.Negli Stati Uniti, il debito per prestiti studenteschi è aumentato vertiginosamente da 250 miliardi di dollari nel 2003 a 1,6 tonnellate Nel 2020 supererà il debito nazionale di molti piccoli paesi. Questo non solo perché più persone studiano, ma anche perché le tasse universitarie crescono più velocemente del reddito. Negli Stati Uniti, gli studenti ordinari prendono in prestito di più da fonti statali e private. Nel Regno Unito, la National Student Union ha dichiarato che l’80% delle persone ora si preoccupa di come affrontare i problemi finanziari.

Joe Biden ha esteso a febbraio la moratoria sul pagamento degli interessi sui prestiti studenteschi e ha cancellato i debiti di un piccolo numero di studenti disabili permanenti. Elizabeth Warren e altri democratici lo hanno esortato ad andare oltre e cancellare completamente il debito studentesco. Tuttavia, sebbene ci siano troppi studenti americani intrappolati nelle carceri dei debitori, non è giusto dare a tutti una carta “gratuita”. Punirà coloro che hanno ripagato i loro prestiti e avvantaggerà in modo sproporzionato avvocati, medici e studenti MBA in carriere redditizie con grandi prestiti.

La proposta più sfumata di Biden e Michael Bloomberg nelle elezioni primarie democratiche è una variazione del modello britannico. Qui, i mutuatari universitari rimborsano i prestiti agli studenti in proporzione al loro reddito, superando una certa soglia. Questo può proteggere coloro che continuano a svolgere lavori a basso reddito ed evitare il pericolo che i laureati idealisti scelgano di abbandonare il lavoro di beneficenza o il servizio pubblico perché non possono permetterselo.

Alcuni esperti ritengono che concedere prestiti dipendono dal reddito, il debito è nominalmente corretto, piuttosto che essere contato dai creditori commerciali. Ma questo è abbastanza? Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, il tasso di interesse sui prestiti agli studenti è significativamente superiore al tasso di inflazione. Considerando che l’istruzione dovrebbe essere un bene pubblico, questo sembra intrinsecamente sbagliato.

In un’epoca in cui i governi si trovano ad affrontare tassi di interesse vicini allo zero sui propri prestiti, mi rende a disagio vederli addebitare una commissione così elevata a una generazione che ha già ricevuto la transazione originale. Una cosa è chiedere ai bambini di pagare le tasse scolastiche reali. Poiché un numero inferiore di laureati guadagna prezzi elevati per il proprio lavoro, diventa sempre più difficile giustificare l’imposizione di tassi di inflazione apparentemente arbitrari superiori.

Solo a settembre dello scorso anno, durante la crisi del coronavirus, il tasso di interesse complessivo per i residenti britannici che hanno iniziato a laurearsi dopo il 2012 è stato aumentato dal 5,4% al 5,6%. Questo tasso di interesse è più alto della maggior parte dei mutui e anche molto più alto di quello che è stato addebitato nella coda precedente. Riflette la difficoltà del governo nell’ottenere rimborsi da un gran numero di studenti, e questa situazione fa sembrare folle l’intera equazione. Allo stesso tempo, nonostante il blocco federale dei pagamenti, molti studenti americani sono ancora sott’acqua perché gli interessi si accumulano più velocemente della loro capacità di pagare.

In Olanda le cose sembrano più umane. Lì, come in molti altri paesi, gli studenti pagano l’interesse composto e il tasso di interesse è fissato per cinque anni in ogni anno solare. Attualmente, il tasso di interesse dei prestiti per le tasse universitarie olandesi è vicino allo zero. Sebbene il governo possa avere più spazio a causa di tasse relativamente basse, sembra essere finanziariamente più saggio.

Non dobbiamo dare per scontato il taciturno degli studenti di oggi. Alcune persone con cui ho parlato negli Stati Uniti sono rimaste in silenzio solo perché hanno lavorato così duramente e non hanno osato considerare i costi sempre crescenti. In un sondaggio del 2020, meno della metà dei millennial americani ha affermato di ritenere che valesse la pena ottenere prestiti agli studenti, rispetto ai due terzi dei baby boomer. Gli studenti hanno ragione a pensare in modo appropriato alla loro laurea. Ma se la generazione più giovane ha dubbi sul valore dell’apprendimento, è preoccupante.

Fin da bambino ho creduto che l’istruzione non avesse prezzo. Sfortunatamente, agli studenti universitari di oggi è stato imposto un prezzo molto reale. Per troppe persone, non si aggiunge più. Il Covid-19 potrebbe essere in gran parte fuori dal nostro controllo, ma il finanziamento degli studenti, la cura pastorale e l’insegnamento di alta qualità sono tutte aree in cui le istituzioni intelligenti possono agire.